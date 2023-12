Morì in moto in via Canonici. Finì contro l’auto parcheggiata. Ora è indagata la proprietaria

La moto impazzita e poi l’urto contro una macchina parcheggiata dove non avrebbe dovuto. La vita di Alessio Maini, 38 anni, si è spenta così, sull’asfalto di via Canonici dopo una serata trascorsa con gli amici. Per quella tragedia oggi c’è una persona indagata. Si tratta della proprietaria di quella Citroen C3 ferma in un punto in cui vigeva il divieto di sosta e contro la quale è piombato il 38enne dopo la caduta dalla sua Ducati Monster. La donna – tra l’altro scesa in strada quella notte stessa per prestare soccorso dopo l’incidente – deve rispondere di omicidio stradale in relazione alla violazione del codice della strada. La procura ha recentemente concluso le indagini sulla tragedia, notificando l’avviso all’interessata. Subito dopo i fatti, il pubblico ministero Stefano Longhi aveva disposto una consulenza cinematica per chiarire la dinamica dell’incidente, anche alla luce della presenza di un avvallamento nell’asfalto poi rattoppato nella notte subito dopo l’incidente mortale. Le conclusioni del tecnico hanno evidenziato che la moto di Maini era partita a forte velocità, ben superiore al limite dei cinquanta all’ora previsto per quella via. Il selciato era effettivamente dissestato, ma il consulente non ha evidenziato un nesso di causalità in quanto il centauro avrebbe perso il controllo della Ducati già prima dell’avvallamento. La lente della procura si è quindi stretta su quell’utilitaria parcheggiata in sosta vietata, contro la quale Maini è andato a sbattere dopo essere caduto, e sulla sua proprietaria, a oggi unica iscritta nel registro degli indagati.

Strade di sangue. La vita di Alessio Maini, operaio 38enne di Porotto, si è conclusa tragicamente in una notte d’estate sull’asfalto di via Canonici. Era la notte tra il 10 e l’11 agosto. Il centauro aveva trascorso la serata con alcuni amici in un locale non lontano dal luogo dell’incidente. Poco dopo la mezzanotte ha salutato tutti ed è partito in sella alla sua Monster, diretto a casa. Maini non ha percorso nemmeno trecento metri quando ha perso il controllo della potente ‘due ruote’. La Monster è impazzita, facendolo volare sull’asfalto. Il 38enne è finito dritto contro la Citroen C3 parcheggiata pochi metri più in là, sul ciglio della strada. L’impatto è stato violentissimo e ha proietta l’operaio dall’altro lato della carreggiata, davanti al muro di un’abitazione. La moto ha proseguito la sua corsa ancora per qualche metro bloccandosi più avanti, all’altezza di una curva. Il rumore dello schianto ha attirato l’attenzione dei residenti che hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza e auto medica e gli agenti della polizia locale, incaricati di ricostruire i contorni dell’accaduto. Gli operatori dell’emergenza medica hanno cercato in ogni modo di rianimare il motociclista, ma per lui non c’era ormai più nulla da fare. Dopo gli ultimi disperati tentativi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le indagini. Sulla tragedia è stato subito aperto un fascicolo. Il pubblico ministero di turno ha disposto una consulenza per accertare la dinamica dell’incidente. Sulle prime l’attenzione si era focalizzata su quell’avvallamento, anche se le ricostruzioni del tecnico – come anticipato – lo hanno ‘scagionato’ non riconoscendo un suo ruolo nello schianto. Centrale per il decesso dell’operaio sarebbe stata quell’auto che era ferma dove non doveva essere. E su questo ora si focalizzano le contestazioni degli inquirenti.