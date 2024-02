Morì nella residenza per anziani . Il giudice dispone nuove indagini

L’inchiesta sulla morte di Mafalda Magri, la 96enne deceduta a Bondeno il 21 ottobre del 2022, non va archiviata. A stabilirlo è stato il giudice per le indagini preliminari Danilo Russo, secondo il quale dalla vicenda giudiziaria "sono emersi profili meritevoli di ulteriore approfondimento investigativo". L’ordinanza del gip arriva a una ventina di giorni dall’udienza nella quale i familiari dell’anziana (assistiti dall’avvocato Patrizia Micai) si sono opposti alla richiesta della procura di archiviare l’inchiesta per colpa medica (contro ignoti) aperta per fare luce sul decesso di Mafalda, avvenuto dopo vari mesi di sofferenze a seguito di una caduta. Nel fissare un termine di cinque mesi per le nuove indagini, il giudice indica anche alcuni aspetti su cui focalizzarsi. Tra questi, l’utilizzo di una terapia antibiotica "sicuramente inefficace nei confronti del batterio di cui la persona offesa è stata riconosciuta portatrice". Di conseguenza, prosegue Russo, appare "opportuno disporre un’integrazione di consulenza da parte della pubblica accusa, al fine di dipanare i dubbi sul punto". Discorso analogo per quanto riguarda "l’asserita condotta giornaliera non ottimale prestata dal personale in servizio alla Cra di Bondeno e il progressivo allettamento" della paziente.

La vicenda. Tutto comincia nell’estate del 2022 quando, a seguito di una brutta caduta in casa, l’anziana riporta un problema alla schiena che le impedisce di stare seduta. La terapia prescritta dal medico di base non dà gli effetti sperati e i figli chiamano il 118. Arrivata all’ospedale di Cento, le viene diagnosticata un’infezione polmonare da curare a casa. Con il passare dei giorni, però, la situazione degenera e a luglio si rende necessario un ricovero. A settembre viene trasferita in una Rsa di Bondeno, dove rimarrà fino alla morte. A seguito del decesso, i familiari depositano un esposto ai carabinieri chiedendo di fare chiarezza sull’accaduto e indicando presunte negligenze nell’assistenza.

Federico Malavasi