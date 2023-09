Morì nello schianto contro un platano, la sentenza: "L’albero non era protetto, la Provincia deve risarcire"

Ferrara, 26 settembre 2023 – Il platano contro il quale ha perso la vita Andrea Beccati, l’operaio 39enne rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nel gennaio del 2019 lungo la Provinciale per Cologna, non era adeguatamente protetto.

Per questo, pur riconoscendo un concorso di colpa con l’automobilista, il tribunale civile ha disposto che la Provincia, proprietaria della strada, risarcisca i familiari della vittima. Un risultato importante per la compagna e i figli di Beccati, dopo la doccia fredda subita al termine del procedimento penale, concluso con l’archiviazione del fascicolo aperto per omicidio colposo subito dopo la tragedia. La sentenza del giudice Mauro Martinelli ha infatti indicato in 180mila euro la somma che l’ente con sede in Castello dovrà versare alla compagna del 39enne e in duecentomila euro quella da corrispondere a ciascuno dei due figli minorenni.

La tragedia

Era la sera del 21 gennaio del 2019. Beccati era partito da pochi minuti da Cologna, dove abitava con la compagna e i figlioletti. Stava percorrendo la Provinciale diretto a Final di Rero. Di lì a poco avrebbe dovuto iniziare il turno di lavoro al consorzio ortofrutticolo Cico, dove era impiegato come carrellista.

All’altezza di Ambrogio, il 39enne ha perso il controllo della sua Opel Meriva finendo contro un platano. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato alcuno scampo. A nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di salvargli la vita. Le indagini svolte dopo l’incidente diedero avvio a un’inchiesta per omicidio colposo. Il caso fu però ben presto archiviato.

Dagli accertamenti sarebbe emerso che non c’era alcun obbligo da parte della Provincia di proteggere l’albero con un guard rail e non sarebbero emerse con chiarezza le cause all’origine della fuoriuscita di strada. Nonostante la ‘sconfitta’ in sede penale, la famiglia del carrellista non si è arresa. Con l’assistenza dell’avvocato Carlo Alberto Costantino e di Infortunistica Veneta ha avviato un procedimento civile chiamando in causa la Provincia e lamentando l’assenza di un guard rail in quel tratto.

Nel corso del processo sono poi emersi alcuni elementi che hanno portato al pronunciamento accennato. In particolare, il platano contro il quale si è spezzata la vita di Beccati non sarebbe stato preso adeguatamente in considerazione nell’ambito di un censimento svolto al fine di individuare gli alberi pericolosi lungo le strade provinciali. Si tratta di una pianta posizionata sul ciglio della strada, in un tratto sostanzialmente rettilineo e che, quella maledetta sera, non presentava alcuna anomalia. Insomma, secondo il tribunale è verosimile che con una barriera adeguata, come appunto un guard rail, l’incidente avrebbe potuto avere esiti differenti.

Il verdetto

Il giudice ha quindi concluso riconoscendo un concorso di colpa nell’accaduto e il diritto dei familiari di Beccati di essere risarciti per la perdita del proprio congiunto. Una vittoria per il legale della famiglia, che arriva a ormai quasi cinque anni da quella maledetta notte. "Sono soddisfatto per l’esito del procedimento – ha commentato l’avvocato Costantino dopo aver appreso della decisione del tribunale –. Innanzitutto perché la famiglia ha avuto il giusto riconoscimento e in secondo luogo perché, dopo l’archiviazione del procedimento penale, la causa civile si presentava piuttosto complicata".