Ferrara, bimba morì a 8 anni dopo la caduta in bici. "I genitori non hanno alcuna colpa"

Gli agenti della polizia davanti alla casa dove viveva la bambina

Ferrara, 31 dicembre 2022 – Era impossibile per i suoi genitori capire che le conseguenze di quella caduta avrebbero potuto esserle fatali. Per questo il procedimento a loro carico per omicidio colposo nei confronti della figlia è stato archiviato con decreto del giudice per le indagini preliminari. Lei, 8 anni, si era rialzata senza particolari problemi da quel volo in bicicletta. Soltanto dopo alcune ore, la sera, aveva accusato un po’ di mal di testa. Poi il peggioramento repentino e nelle prime ore della mattina successiva la richiesta di soccorso del padre e della madre. E, purtroppo, la morte.

L’episodio

Era il 10 agosto del 2021 quando in via Argine Ducale si è consumata la tragedia inimmaginabile per i suoi genitori: la figlia di 8 anni è morta per le conseguenze di una caduta dalla bicicletta avvenuta il pomeriggio precedente, mentre stava giocando insieme al fratello. Una caduta banale era sembrata. La piccola si era rialzata, risalita in sella, per poi tornare a casa. In apparenza tutto passato. Invece no, purtroppo. Nella notte le sue condizioni sono peggiorate e i genitori nelle prime ore della mattina successiva hanno allertato il 118. Nella casa dove abitava la famiglia, i sanitari hanno tentato a lungo di strappare la piccola alla morte, sotto gli occhi atterriti dei genitori, ma dopo un po’ si sono dovuti arrendere. La bimba è morta per le gravi lesioni riportate nelle caduta. Doveroso, in un simile caso, capire se un intervento tempestivo dei medici avrebbe potuto salvarla. Viene quindi aperta un’inchiesta da parte del pm Fabrizio Valloni per omicidio colposo, con i nomi del padre e della madre iscritti nel registro degli indagati e assistiti in tutto il percorso giudiziario dall’avvocato Alessandra Milani. Un atto dovuto quanto devastante per la coppia già dilaniata dal dolore per la perdita della figlia. Il padre e la madre della piccola hanno sopportato anche questo, in silenzio. Senza lamentarsi. Sopraffatti da un dolore ben più grande dell’essere indagati.

L’inchiesta

Gli accertamenti chiesti dal pm Valloni al proprio consulente legale, la dottoressa Raffaella Marino (stabilire l’esatto momento del decesso della bambina e le cause che lo hanno provocato. Ma soprattutto se un intervento più tempestivo dei sanitari avrebbe potuto scongiurare la morte e se i sintomi che la piccola aveva mostrato fin dalla mattina potevano far sorgere nel padre e nella madre il dubbio che potessero essere legati all’episodio del pomeriggio precedente) hanno poi portato lo stesso magistrato a convincersi che niente di decisivo avrebbe potuto essere fatto e quindi a chiedere l’archiviazione del caso. Richiesta che è stata accolta dal gip del Tribunale di Ferrara, il quale ha firmato il decreto di archiviazione. Resta l’immenso dolore per la perdita di una figlia. E questo non potrà mai essere archiviato.