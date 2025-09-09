Tir falcia una famiglia: morta bimba di 8 anni. Tragico incidente a Perugia, Argenta in lutto

Perugia, 9 settembre 2025 – C’è il segno nero degli pneumatici schiacciati contro l’asfalto della corsia nel tentativo disperato di evitare l’impatto. Una lunga striscia che arriva alle ruote del camion, adagiato contro il guard rail. Metri dietro, il mezzo dell’Anas danneggiato e girato su sé stesso. Quello che resta dalla parte posteriore del mezzo racconta la violenza dell’impatto nella carambola mortale nella quale ha perso la vita una bambina di 8 anni. La piccola, di origine marocchina, viveva ad Argenta, nel Ferrarese. Era in viaggio con la famiglia, a bordo di una auto, guidata dalla madre e con la sorella a fianco. Li seguiva, a bordo di un camper, il padre.

L’incubo che si materializza nel primo pomeriggio di oggi ha le sembianze di un autoarticolato blu. Gli pneumatici che fumano nel disperato tentativo di fermare la corsa. Un tentativo che non riesce, il tir travolge il mezzo dell’Anas e la tragedia si compie.

La vettura con le donne, secondo quanto è stato possibile apprendere, ha avuto un problema meccanico e si è dovuto fermare lungo la banchina della corsia nord, tra Resina e Pierantonio, a confine tra i comuni di Perugia e Umbertide. Il padre ha fermato il camper, nel mentre ha chiesto soccorso all’Anas.

Quando il camion, di un’azienda di trasporto della zona, è piombato sul gruppo, la famiglia si trovava sulla banchina, fuori dai mezzi.

Sono stati travolti tutti, le sorelline e i genitori, in una carambola infernale che non ha dato scampo alla più piccola. Inutili i soccorsi, la bambina è morta sul colpo, mentre il padre è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Perugia dove è ricoverato.

L’uomo, 54 anni, è in prognosi riservata. La sorella 14enne della piccola e la mamma, 54 anni come il marito, sono ricoverate nell’ospedale di Città di Castello. Ferite, ma in maniera meno grave rispetto all’uomo. La polizia stradale di Città di Castello ha effettuato i rilievi del caso, mentre il tratto della E45 è rimasto a lungo chiuso al traffico, con uscite obbligatorie a Resina per i mezzi in direzione Cesena e a Pierantonio per quelli provenienti in direzione contraria. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Possibile una distrazione del conducente del mezzo pesante, rimasto praticamente illeso, che potrebbe essersi rivelata fatale.