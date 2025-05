Morta da mesi, cadavere nascosto nel garage: il figlio intascava la pensione

Bondeno (Ferrara), 6 maggio 2025 – Il cadavere di un'anziana 90enne è stato trovato dai carabinieri nel pomeriggio di ieri nel garage di una villetta alle porti di Scortichino, nel Ferrarese. La donna, deceduta da mesi per cause naturali, era stata avvolta nel cellophane e nascosta nella rimessa, pare per consentire al figlio di continuare a incassare la pensione.

Dopo la macabra scoperta, il pubblico ministero di turno Sveva Insalata ha aperto un fascicolo per occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Ora sono in corso tutti gli accertamenti necessari a chiarire i contorni dell'accaduto. Pare che all'origine del gesto ci fossero difficoltà economiche con le quali la famiglia stava facendo i conti. Sotto la lente degli investigatori ci sono ora il figlio 54enne della pensionata e la moglie. Sul corpo verrà disposta l'autopsia.