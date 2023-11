Morta dopo il rogo, ieri l’autopsia

È stata svolta ieri l’autopsia sul corpo della 59enne morta a causa delle gravissime ustioni riportate nell’incendio della sua abitazione di via Colorado, a Lido delle Nazioni. Dagli accertamenti medico legali, affidati a Donatella Fedeli, sarà possibile individuare con certezza le cause del decesso. Dall’esame del Dna sarà invece possibile identificare con sicurezza la donna, non riconoscibile a causa delle bruciature sul 60% del corpo. I vigili del fuoco sono invece al lavoro per cercare di ricostruire le cause dell’incendio.