Morta e nascosta nel garage. Oggi l’autopsia sull’anziana

È stata disposta per oggi l’autopsia di Lidia Ardizzoni, la 90enne che il figlio dopo la morte ha avvolto nel cellophane e nascosto per 4 mesi in garage. In questo modo ha continuato a percepire la pensione della donna. Oltre a stabilire le cause della morte, il medico legale dovrà appurare un aspetto non del tutto scontato, ma che comunque va confermato, ossia se il corpo, in avanzato stato di decomposizione, appartenga davvero a quello dell’anziana. "Ero distrutto, non avevo i soldi per pagare il funerale" avrebbe spiegato il figlio per motivare l’immotivabile. Il decesso della madre, avvenuto a inizio anno per cause naturali, era solo l’ultimo tassello di un mosaico di disperazione. Prima la perdita della casa nel 2023, quella villetta nella quale abitava con compagna e figlio proprio a fianco della madre alle porte di Scortichino. Poi i conti da pagare che si accumulavano e i soldi che non bastavano mai, nonostante il suo lavoro da rappresentante di prodotti da bar. Una situazione insostenibile alla quale, spiega il difensore, "non è stato in grado di trovare una soluzione. Era abbattuto, vinto". Se ormai appare chiara la molla che ha spinto il 54enne a tenere in casa il corpo del genitore per quattro lunghissimi mesi, permangono ancora alcuni aspetti della vicenda sui quali gli inquirenti devono fare luce. Le indagini stanno proseguendo gli accertamenti sulla salma e dall’altra quelli su conti, libretti e prelievi di denaro. Il sostituto procuratore Sveva Insalata ha aperto un’inchiesta sull’accaduto, ipotizzando i reati di occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Al momento fra i punti fermi il motivo della morte. A constatare il decesso per cause naturali era stato infatti il personale del 118 quando, il 4 gennaio, era stato chiamato a casa della pensionata.

