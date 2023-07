Morta in ospedale, la figlia non può dirle addio

"Spero che quanto successo a mia cognata serva ad evitare che una figlia non possa salutare la madre e apprenda della sua scomparsa il giorno dopo. Non si deve più ripetere come ci ha promesso l’Ausl". È quanto auspica la cognata della donna deceduta, Susanna Trasforini, codigorese ed ex infermiera per oltre 40 anni, che ha presentato un formale reclamo alla Direzione ospedaliera di Cona ed ha anche avuto un colloquio chiarificatore con un dirigente dell’Ausl. La vicenda risale allo scorso 6 aprile, quando la cognata di Susanna, Renza Bigoni, afasica e colpita da un ictus, viene in un primo momento ricoverata al pronto soccorso del Delta.

"Aveva la pressione a 220 – racconta Trasforini – e i sanitari del 118 compresero subito la gravità della situazione". Col marito prendono alcuni indumenti ed informano la figlia di quello che sta accadendo alla mamma. Si recano quindi all’ospedale del Delta, ma è solo per pochissimo tempo, poiché Renza, in codice rosso, viene trasferita a Cona. Quando arriva al Ps "diventa afasica – continua Susanna – quindi una persona che non riesce a parlare, non comprende a volte quello che gli viene detto e ha difficoltà a spiegarsi. E’ paralizzata dalla parte destra e quindi credo che sia obbligatorio fare il cosiddetto percorso Stroke, che consiste nell’attivazione di una serie di procedure volte al trattamento tempestivo dell’ictus cerebrale". Le condizioni della donna peggiorano di minuto in minuto. "La paziente viene presa in carico, ma dopo poco non si può più vederla – aggiunge Trasforini – viene trasferita in reparto e ci dicono che nessuno può stare con lei. Arriva la figlia e le comunicano che anche lei non può vederla. Al mattino la tragica notizia: Renza è morta". Dopo il reclamo della famiglia, l’Ausl, si è scusata per l’accaduta attraverso i responsabili dei reparti interessati.

L’azienda ha anche sottolineato che l’arrivo della donna a Cona coincise con una serata complessa per pronto soccorso e neurologia. Dopo il reclamo della famiglia, l’Ausl ha avviato una istruttoria interna ed è emerso che la sera in cui fu ricoverata la donna, il protocollo di presa in carico non venne messo in atto come di consueto. "In sintesi l’Azienda – si legge nella lettera dell’Ausl – si scusa per quanto accaduto, che si discosta dalle normali modalità operative in ordine alla comunicazione con i parenti dei pazienti, e che è stato conseguenza delle difficilissime condizioni verificatesi quella notte in pronto soccorso". "Per il bene di tutti – conclude Susanna – spero soltanto che dalla terribile esperienza di Renza, della figlia e mia, possa essere d’aiuto a migliorare la comunicazione tra pazienti, personale sanitario e i loro famigliari".

cla. casta.