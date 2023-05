Morta nello schianto, grande dolore per Emily

CENTO

Emily Vegliante aveva gli occhi che le brillavano vestita nella sua divisa da carabiniere, accanto al suo bambino e al suo compagno. Ora toccherà a lui spiegare al piccolo di soli 4 anni, che la mamma non c’è più, rimasta uccisa dal terribile schianto di giovedi pomeriggio a Cento. Una 23enne che aveva realizzato il sogno di diventare un carabiniere e dedicare la sua vita alla difesa degli altri, salendo dalla sua Solopaca in Basilicata fino alla Compagnia carabinieri di San Giovanni in Persiceto. Ad agosto scorso. Ma ad attenderla in Emilia-Romagna c’era un trafico destino: è morta a seguito delle lesioni riportate nell’incidente frontale sul quale sta indagando la polizia locale centese E su cui il pm Isabella Cavallari ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale: da capire ancora quanti saranno gli indagati e quandi sarà eseguita l’autopsia sul corpo della giovane militare. L’incidente è accaduto in via Modena, a Renazzo, all’altezza dell’azienda Merighi. Schianto che a una prima ricostruzione della dinamica sarebbe stato causato dall’invasione di corsia di una delle auto. I mezzi coinvolti sono una Fiat Punto, condotta da un altro carabiniere collega della vittima, un trentasettenne che è ricoverato all’ospedale Maggiore e ha riportato una prognosi di 40 giorni. Mentre alla guida dell’altra auto, una Peugeot, un centeste di 48 anni, che è stato dichiarato guaribile in trenta giorni. E’ invece fuori pericolo il collega 37enne che al suo fianco guidava l’auto, con 40 giorni di prognosi a causa delle numerose fratture e traumi riportati. "A nome di tutta la comunità centese voglio esprimere le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Emily – dichiara il sindaco Edoardo Accorsi – Ho telefonato al sindaco di San Giovanni e al comandante dei carabinieri della stazione dove la giovane militare era in forza per esprimere loro la vicinanza della nostra città. Nei secoli fedele, ciao Emily". Cordoglio anche dalle altre forze dell’ordine. "Il dolore per la sua perdita è immenso e vogliamo tutti unirci in solidarietà con la sua famiglia e i suoi amici e ci stringiamo intorno al suo piccolo bambino per dar loro tutto il supporto possibile – è il messaggio della Polizia di Stato - Ci uniamo al cordoglio della sua famiglia e ci auguriamo che il loro dolore possa essere alleviato dalla presenza e dal sostegno della nostra comunità". I carabinieri di San Giovanni in Persiceto piangono la scomparsa della collega. Era arrivata alla stazione carabinieri di San Giovanni in Persiceto nell’agosto scorso. Da quando si è appreso Emily, beneventana, di Cerreto Sannita, abitava a San Giovanni in Persiceto, aveva un figlio di quattro anni e un compagno, un altro carabiniere. Erano insieme da quando erano piccoli, uniti della stessa passione per l’Arma: lui in forze alla stazione di Crevalcore. "Esprimo - dice il sindaco di San Giovanni in Persiceto, Lorenzo Pellegatti – a nome mio e del Comune cordoglio per la morte di Emily". Cordglio anche dalla segreteria regionale dell’associazione sindacale carabinieri Unarma.

Laura Guerra