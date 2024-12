Morta nello schianto. Inchiesta aperta dal pm. Ipotesi omicidio stradale

FERRARA

Sul tragico incidente costato la vita ad Annalisa Ricchieri, 74 anni, la procura, come atto dovuto, aprirà un’inchiesta per omicidio stradale. Approfondimenti necessari per chiarire la dinamica che ha portato la Kia Venga condotta dal marito, 77 anni, a schiantarsi violentemente contro il guard rail, dopo che l’uomo ne ha perso il controllo. Inchiesta aperta come atto dovuto quando siamo in presenza di un incidente mortale. Il marito, uscito con contusioni lievi, dopo l’incidente è stato trasportato in ospedale in stato di choc. Erano le 16 circa di mercoledì, quando l’auto con a bordo i coniugi che stavano rientrando probabilmente a casa, quando il marito ha perso il controllo della vettura, poco prima del ponte sul Po di Volano.

Finendo la corsa contro il guard rail che si è infilato dentro l’auto, dal lato passeggero, non lasciando scampo alla moglie, morta sul colpo. Inutili i tentativi dei sanitari del 118. Sul posto per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Sembra esserci un testimone che ha visto l’auto poco prima dell’incidente. Il suo racconto sarà importante per capire se all’origine possa esserci un malore o una distrazione.