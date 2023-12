Morta Noretta Masiero, storica ristoratrice di Ferrara

Ferrara, 18 dicembre 2023 – E’ morta Noretta "Eleonora" Masiero, socia storica del ristorante “Cusina e Butega”.

"Come Ascom e Fipe Confcommercio Ferrara intendiamo essere vicino alla famiglia in questo momento di lutto – si legge in una nota –. Nel contempo vogliamo ringraziarla per il suo lavoro nel corso degli anni, per il suo significativo quanto concreto contributo alla conoscenza e diffusione della nostra più autentica tradizione enogastronomica tra Ferrara e Bologna. Il ristorante "Cusina e Butega" (in pieno centro storico a Ferrara) rappresenta un autentica ed indiscussa eccellenza per il panorama della nostra cucina più tipica e Noretta è stata un bell'esempio esempio di professionalità e passione", concludono da Ascom e Fipe.

"Sono profondamente addolorato per la scomparsa dell'amica Eleonora Masiero – le parole del senatore Alberto Balboni (Fratelli d'Italia) –, persona di rara umanità e straordinaria imprenditrice della qualità e delle nostre tradizioni, punto di riferimento della ristorazione in città e non solo insieme al collega Ennio. Sentirò la sua mancanza, soprattutto del suo gentile sorriso che mai le mancava anche nelle avversità più difficili. Un esempio per tutti coloro che credono nelle potenzialità del nostro territorio. Spero che le autorità competenti diano al più presto ogni doverosa spiegazione in merito alle circostanze della sua morte, se come sembra è avvenuta poco dopo essere stata dimessa dal Pronto Soccorso, fatto di per sè molto inquietante. Esprimo le mie condoglianze al marito, ai figli, al socio di una vita Ennio e a tutto il personale del Ristorante, che Eleonora amava con tutto il suo immenso cuore”.