Mortale in via Ortigara, perizia cinematica per cercare la verità

Incidente mortale via Ortigara, richiesti ulteriori accrtamenti. Il tribunale di Ferrara ieri ha predisposto una perizia cinematica per l’incidente mortale avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 25 giugno. Uno schianto tra due auto che procedevano in direzione opposta, verso via Poledrelli, per poi scontrarsi in via Ortigara, poco dopo mezzogiorno e mezza. Le conseguenze furono fatali per uno dei conducenti, Bruno Zucchini 78 anni di Ferrara.

La vittima era alla guida di una Ford Focus e stava percorrendo via Ortigara provenendo da via Cassoli quando si è scontrato con una Dodge condotta da un 43enne. Quest’ultimo ne è uscito illeso. Così non è stato per l’altro automobilista. Le condizioni del 78enne sono subito apparse gravissime, è deceduto durante il trasporto in ambulanza. Ora è stato aperto un fascicolo a carico del conducente, procedura ancora in fase preliminare. Tanto da rendere necessario la perizia cinematica dell’incidente, richieste anche le verifiche medico legali sul corpo della vittima, per fare chiarezza sulle reali cause.

Intanto ieri, all’ex refettorio di San Paolo, si è tenuto un seminario di alta formazione sulla sicurezza stradale dedicato agli operatori della polizia giudiziaria che operano sulla strada. L’evento, organizzato da Thin Blue Line Italy con il patrocinio del Comune, ha offerto un approfondimento tecnico su tematiche di grande attualità. Il seminario è stato tenuto da Mirko Visani, esperto nel settore della formazione delle forze dell’ordine. Presenti anche l’assessora alla sicurezza Cristina Coletti (foto) e Demetrio Perez, segretario di Thin Blue Line Italy. "Il Comune è felice di aver potuto sostenere con il proprio patrocinio questa iniziativa formativa – dichiara Coletti –. Sappiamo quanto sia fondamentale la competenza professionale delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire giustizia alle vittime della strada". Thin Blue Line Italy, associazione che dal 2019 promuove la solidarietà e la formazione professionale tra gli operatori delle forze dell’ordine, conferma ancora una volta il proprio impegno.

Mario Tosatti