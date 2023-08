Morte a Cona, il caso in Regione "Procura avvisata tardi, chiarite"

"La Regione faccia chiarezza sul decesso di due donne all’ospedale di Cona e sui ritardi nella segnalazione delle morti alla procura". La tragedia di Gabriella Cimatti e Mara Cremonini, pazienti di 81 e 70 anni morte al Sant’Anna dopo un delicato intervento eseguito nel reparto di Clinica chirurgica oculistica, diventa anche un caso politico. La consigliera Giulia Gibertoni (gruppo Misto) si rivolge con un’interrogazione alla giunta regionale chiedendo quale ruolo gli indagati "abbiano ricoperto nel trattamento e negli interventi sulle due pazienti decedute una dopo l’altra" e "perché la segnalazione alla procura sia avvenuta con l’incredibile ritardo di quattro giorni e come la giunta motivi questa procedura opaca". La capogruppo del Misto, inoltre, vuole conoscere "quali verifiche abbia eventualmente compiuto la dirigenza di Cona nei quattro giorni tra il primo decesso e la segnalazione in procura, se le risultanze siano state comunicate alla Regione" e come "quest’ultima abbia potuto accettare un ritardo così evidente". Infine, la Regione "dica se i sanitari indagati siano stati sospesi o siano ancora in attività all’interno della struttura di Cona o altrove".

Nel frattempo, l’attività investigativa procede nel massimo riserbo. Gli indagati sono 22, tra chirurghi, anestesisti, oculisti, infermieri e oss. Oggi a mezzogiorno è fissato il conferimento dell’incarico per l’autopsia sui corpi delle due pazienti. La procura affiderà l’incarico al medico legale Giambattista Golè di Torino, mentre i legali degli indagati (gli avvocati Marco Linguerri, Gianni Ricciuti, Michele Ciaccia e Giuseppe Moretti) incaricheranno Mauro Martini, Lorenzo Marinelli e Alessandra Bergonzini. Il pubblico ministero Andrea Maggioni chiederà al consulente di chiarire le modalità del decesso delle due pazienti, spiegando se il trattamento a cui sono state sottoposte fosse adatto alle loro condizioni di salute, se sia stato eseguito in maniera corretta e se ci sia un legame tra il decesso di Cimatti e Cremonini e le condotte dei sanitari.

Federico Malavasi