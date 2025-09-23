La morte di Aldrovandi, 20 anni dopo: docufilm, fiaccolata e intitolazione del giardino dell’Ippodromo

Ferrara, 23 settembre 2025 – Un film, dibattiti, laboratori e una targa per ricordare Federico Aldrovandi, vent’anni dopo. Giovedì 25 settembre, anniversario della morte, la città commemora il giovane studente ferrarese ucciso da quattro agenti di Polizia nel 2005 con una serie di iniziative aperte al pubblico e gratuite, che proseguiranno fino al 4 ottobre.

Il programma organizzato dal Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025 è ricco di eventi, attività e momenti di confronto, specie dedicati ai giovani. Tra questi un incontro e a seguire la proiezione del docufilm ‘È stato morto un ragazzo’ e l’intitolazione del giardino dell’Ippodromo alla memoria di Aldro.

“Ferrara ricorda Federico, con la realizzazione da parte del Comune di una serie di iniziative nate in collaborazione con il Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025. Siamo vicini alla famiglia e a tutta la comunità ferrarese: la sua morte ha profondamente sconvolto la nostra città, creando un prima e un dopo che, grazie alla determinazione di due genitori, Patrizia e Lino, alla battaglia degli amici e a chi ha lavorato per far luce sul caso” ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri.

In occasione della presentazione degli eventi che da giovedì al 27 settembre ricorderanno Federico, per il Comune ha introdotto l’assessore Angela Travagli. L’evento ‘20 anni per Federico’ si svolgerà giovedì al Cinema Apollo, a partire dalle 18, con saluti del sindaco Fabbri, per poi proseguire in un incontro moderato da Piero Di Domenico (critico cinematografico), che vedrà protagonisti Patrizia Moretti, mamma di Aldro, Andrea Boldrini e Nicola Scaglianti del Comitato Federico Aldrovandi 2005-2025, il giornalista Filippo Vendemmiati e Marcello Corvino (direttore artistico del Teatro Comunale di Ferrara), rispettivamente regista e produttore del documentario ’È stato morto un ragazzo’, uscito nel 2010 per raccontare il caso Aldrovandi.

Attraverso una vera e propria testimonianza collettiva, e grazie alla ricerca e alla raccolta di numerosi documenti originali, spezzoni di inchiesta, filmati d’archivio, il film mette in fila uno dietro l’altro gli aspetti della morte di Federico e dell’inchiesta nata dalla battaglia della famiglia e degli amici per avere verità e giustizia (proiezione dopo l’incontro, in sala 1).

Al termine della proiezione del documentario, la cittadinanza è invitata alle 21 a un momento di ricordo all’Ippodromo. Durante la fiaccolata, alla presenza delle autorità, si terrà la cerimonia di intitolazione dell’area verde tra via Ippodromo e via Poletti, che diventerà Giardino Federico Aldrovandi.

“Grazie al Comune, a Filippo Vendemmiati e a Marcello Corvino - ha ricordato Patrizia Moretti – per aver creduto nel film, che rimane un documento storico importantissimo perché non solo ricostruisce la storia di Federico, ma anche quell’indagine sulla sua morte che si è svolta solo durante il processo, perché fino a quel momento il fascicolo sulla sua uccisione era desolatamente vuoto. Un documentario pieno di anima e cuore che ha vinto tanti premi, tra cui il David di Donatello, proprio per l’emozione e il senso di speranza che trasmette”.