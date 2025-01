Morte di Sakka archiviata Militari prosciolti

"Gli elementi raccolti nel corso delle indagini, hanno smentito la versione di Mohamed Sakka, che ha fornito agli inquirenti una ricostruzione di quanto accaduto non veritiera, tesa ad incolpare i carabinieri intervenuti il 14 ottobre 2023 di una aggressione ai suoi danni e a quelli del defunto fratello. Il suo narrato risulta pienamente contraddetto dalle immagini di video sorveglianza". E’ a queste conclusioni che è giunto il giudice Barbara Malvasi, che ieri ha archiviato il fascicolo relativo alla morte del 31enne tunisino Taissir Sakka (nella foto), trovato senza vita a metà ottobre del 2023 in un parcheggio a Modena. Indagati un carabiniere ferrarese per morte come conseguenza di altro reato, e altri cinque colleghi per lesioni cagionate a Mohamed, fratello del 31enne.

"Valuteremo il ricorso", hanno dichiarato gli avvocati Fabio Anselmo e Bernardo Gentile.