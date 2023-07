Morte di una Ferrarese, Autopsia e Consulenza sul Cellulare per Ricostruire i Contatti

Nei prossimi giorni molti dei dubbi che ancora attanagliano la morte della ferrarese di 47 anni trovata senza vita sul divano della sua casa di via del Turco, martedì scorso, potrebbero trovare risposte. Il pubblico ministero Isabella Cavallari, che coordina le indagini dei carabinieri, infatti, disporrà sia l’autopsia che l’esame tossicologico, per capire che cosa ha ucciso la donna, dipendente di un ente pubblico della città. Non solo. Sarà disposta anche una consulenza sul telefono cellulare della donna, sequestrato dai militari dell’Arma nel corso del sopralluogo nell’appartamento.

Una consulenza per ricostruire i suoi contatti, soprattutto nell’immediatezza del decesso che dovrebbe essere avvenuto tra domenica e lunedì scorsi. Risposte volte a delineare se il il decesso può essere stato causato dall’assunzione di sostanza stupefacente, considerando che sul tavolo della cucina i carabinieri avrebbero rinvenuto quantitativi di eroina, cocaina ed hashish, e quindi in questo caso ipotizzare la responsabilità di un terzo per il reato di morte come conseguenza di altro reato. Oppure se si è trattato di un malore che ha colto la quarantasettenne mentre si trovava sul divano. A dare l’allarme sul fatto che qualcosa non andava, è stata la collega di lavoro che non riusciva a mettersi in contatto con lei da lunedì e una volta arrivata in via del Turco non riusciva a farsi aprire la porta.

cri.ru.