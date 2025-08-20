Morte sospetta in corsia, l’inchiesta si allarga: maltrattamenti e cartelle cliniche falsificate

Ferrara, 21 agosto 2025 – Poco più di un mese fa, l’arresto. Ma ora l’inchiesta che ha portato in carcere un infermiere dell’ospedale di Argenta (Ferrara) ai allarga anche a due medici dello stesso nosocomio. I sanitari, infatti, sono indagati per falso ideologico in atto pubblico nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Ferrara che, a inizio luglio, ha portato all’arresto dell’infermiere, Matteo Nocera, 44 anni di Lugo.

Nocera era in servizio all’ospedale di Argenta ed è accusato di aver ucciso un anziano con un farmaco letale e di aver maltrattato altri pazienti, sedandoli, non assistendoli o facendoli soffrire. I due medici, secondo la pm Barbara Cavallo, avrebbero invece falsificato le cartelle cliniche in alcuni dei casi che lo vedono coinvolto. C’è anche una contestazione per interruzione di pubblico servizio: l’infermiere, mentre era di turno notturno, avrebbe lasciato il reparto per andare a curare, a casa, la madre di uno dei medici.

Il fascicolo era stato aperto dopo le segnalazioni per due morti sospette nel reparto di lungodegenza, due anziani deceduti a pochi giorni di distanza. L’accusa di omicidio volontario, sfociata nell’ordinanza cautelare eseguita a luglio, riguarda però solo uno dei due, un 83enne, morto il 5 settembre 2024. Nocera gli avrebbe somministrato, senza alcuna finalità terapeutica, un farmaco, l’Esmeron: si tratta di un miorilassante che solitamente si utilizza solo per favorire l’intubazione in casi di anestesia generale e andrebbe accompagnato necessariamente dalla respirazione artificiale.

Poi ci sono i maltrattamenti: l’infermiere avrebbe dato in maniera abituale agli anziani ricoverati benzodiazepine e sedativi, in assenza di prescrizioni specifiche. Ma ci sono anche altre situazioni in cui il 44enne avrebbe sottoposto gli assistiti a sofferenze, con manovre improprie, con purghe, lasciandoli sporchi e disattivando intenzionalmente i campanelli per chiedere aiuto. In un caso avrebbe praticato, con un bisturi, un’incisione senza anestesia che ha provocato dolori e conseguenze ad un paziente. Altre volte non sarebbe intervenuto in casi di cadute dal letto o di anziani rimasti incastrati con le gambe nelle sponde laterali.

Le indagini si sono poi allargate ai medici, che avrebbero attestato il falso nei documenti clinici. Le condotte non riguarderebbero il caso dell’83enne morto, ma alcuni episodi identificati come maltrattamenti. Per esempio, quando ad un paziente l’infermiere diede un sedativo, in ipotesi di accusa arbitrariamente, questo non venne annotato in cartella clinica dove si dava atto dell’assopimento dell’anziano senza indicarne la reale causa e venne poi indicata la prescrizione del farmaco quando questo era già stato somministrato. L’infermiere stesso risponde di aver dichiarato il falso nei diari clinici e di esercizio abusivo della professione medica per aver somministrato direttamente i farmaci ai pazienti. L’indagato è difeso dall’avvocato Lorenzo Valgimigli, mentre le famiglie delle persone individuate come vittime sono assistite dalla società di risarcimento danni Giesse.