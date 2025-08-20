Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaMorte sospetta in corsia, l’inchiesta si allarga: maltrattamenti e cartelle cliniche falsificate
20 ago 2025
MARCO PRINCIPINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ferrara
  3. Cronaca
  4. Morte sospetta in corsia, l’inchiesta si allarga: maltrattamenti e cartelle cliniche falsificate

Morte sospetta in corsia, l’inchiesta si allarga: maltrattamenti e cartelle cliniche falsificate

Due medici indagati, a luglio era finito in carcere per omicidio un infermiere dell’ospedale di Argenta. Ma scavando gli inquirenti hanno ricostruito più episodi a danno di anziani. Tra le contestazioni l’aver lasciato il reparto per visitare a casa la madre di uno dei dottori coinvolti

I carabinieri, la pm Barbara Cavallo e il procuratore di Ferrara Andrea Garau. Nell'inchiesta spuntano due medici indagati per falso

I carabinieri, la pm Barbara Cavallo e il procuratore di Ferrara Andrea Garau. Nell'inchiesta spuntano due medici indagati per falso

Per approfondire:

Ferrara, 21 agosto 2025 – Poco più di un mese fa, l’arresto. Ma ora l’inchiesta che ha portato in carcere un infermiere dell’ospedale di Argenta (Ferrara) ai allarga anche a due medici dello stesso nosocomio. I sanitari, infatti, sono indagati per falso ideologico in atto pubblico nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Ferrara che, a inizio luglio, ha portato all’arresto dell’infermiere, Matteo Nocera, 44 anni di Lugo.

Approfondisci:

Farmaco ’killer’ e morte sospetta : "Iniettato senza alcuna emergenza"

Farmaco ’killer’ e morte sospetta : "Iniettato senza alcuna emergenza"

Nocera era in servizio all’ospedale di Argenta ed è accusato di aver ucciso un anziano con un farmaco letale e di aver maltrattato altri pazienti, sedandoli, non assistendoli o facendoli soffrire. I due medici, secondo la pm Barbara Cavallo, avrebbero invece falsificato le cartelle cliniche in alcuni dei casi che lo vedono coinvolto. C’è anche una contestazione per interruzione di pubblico servizio: l’infermiere, mentre era di turno notturno, avrebbe lasciato il reparto per andare a curare, a casa, la madre di uno dei medici.

Approfondisci:

Morte sospetta in corsia “Familiari sgomenti, ora attendiamo sviluppi”

Morte sospetta in corsia “Familiari sgomenti, ora attendiamo sviluppi”

Il fascicolo era stato aperto dopo le segnalazioni per due morti sospette nel reparto di lungodegenza, due anziani deceduti a pochi giorni di distanza. L’accusa di omicidio volontario, sfociata nell’ordinanza cautelare eseguita a luglio, riguarda però solo uno dei due, un 83enne, morto il 5 settembre 2024. Nocera gli avrebbe somministrato, senza alcuna finalità terapeutica, un farmaco, l’Esmeron: si tratta di un miorilassante che solitamente si utilizza solo per favorire l’intubazione in casi di anestesia generale e andrebbe accompagnato necessariamente dalla respirazione artificiale.

Poi ci sono i maltrattamenti: l’infermiere avrebbe dato in maniera abituale agli anziani ricoverati benzodiazepine e sedativi, in assenza di prescrizioni specifiche. Ma ci sono anche altre situazioni in cui il 44enne avrebbe sottoposto gli assistiti a sofferenze, con manovre improprie, con purghe, lasciandoli sporchi e disattivando intenzionalmente i campanelli per chiedere aiuto. In un caso avrebbe praticato, con un bisturi, un’incisione senza anestesia che ha provocato dolori e conseguenze ad un paziente. Altre volte non sarebbe intervenuto in casi di cadute dal letto o di anziani rimasti incastrati con le gambe nelle sponde laterali.

Le indagini si sono poi allargate ai medici, che avrebbero attestato il falso nei documenti clinici. Le condotte non riguarderebbero il caso dell’83enne morto, ma alcuni episodi identificati come maltrattamenti. Per esempio, quando ad un paziente l’infermiere diede un sedativo, in ipotesi di accusa arbitrariamente, questo non venne annotato in cartella clinica dove si dava atto dell’assopimento dell’anziano senza indicarne la reale causa e venne poi indicata la prescrizione del farmaco quando questo era già stato somministrato. L’infermiere stesso risponde di aver dichiarato il falso nei diari clinici e di esercizio abusivo della professione medica per aver somministrato direttamente i farmaci ai pazienti. L’indagato è difeso dall’avvocato Lorenzo Valgimigli, mentre le famiglie delle persone individuate come vittime sono assistite dalla società di risarcimento danni Giesse.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata