Morte sospetta, tragedia dopo la visita: due medici indagati. La verità dall’autopsia

Ferrara, 27 febbraio 2025 – Sono due i medici sotto inchiesta per la morte sospetta di un pensionato di 84 anni, deceduto nei giorni scorsi dopo l’iniezione del liquido di contrasto prevista per lo svolgimento di una coronografia. I sanitari (uno dell’ospedale di Cento, dove l’anziano era ricoverato, e l’altro del Sant’Anna di Cona, dove era stato trasferito per l’esame) risultano indagati per omicidio colposo in relazione a colpa medica, nell’ambito dell’inchiesta aperta a seguito di un esposto depositato dai familiari dell’84enne.

Un atto dovuto, in casi come questo, finalizzato da una parte a chiarire i fatti e dall’altra a offrire la massima garanzia difensiva agli indagati, permettendogli di partecipare con propri consulenti agli accertamenti tecnici disposti dalla procura. Il primo passo sarà proprio l’autopsia sulla salma dell’anziano, per la quale nella giornata di domani verrà conferito l’incarico al consulente scelto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, titolare del fascicolo. Il legale dei familiari della vittima aveva già annunciato l’intenzione di avvalersi di un proprio tecnico da affiancare a quello della procura e la stessa scelta potrebbero fare anche i difensori dei sanitari coinvolti. Dagli accertamenti medico legali sarà possibile stabilire quali siano le esatte cause della morte dell’anziano e, da lì, valutare eventuali responsabilità a carico dei medici che lo hanno assistito nelle varie fasi del suo ricovero e fino al decesso, avvenuto a circa un mese da quell’esame.

Per capire meglio i contorni della vicenda confluita nel fascicolo d’inchiesta bisogna spostare le lancette indietro di qualche settimana, quando l’anziano era ricoverato al Santissima Annunziata. Per lui era stata programmata una coronografia, per poi essere sottoposto a un’angioplastica. Un test per il quale venne trasferito all’ospedale di Cona. In preparazione all’esame gli era stato iniettato il mezzo di contrasto, utile per rendere visibili le coronarie al macchinario. Non appena il liquido è entrato in circolo, l’uomo ha iniziato a sentirsi male. Rientrato a Cento, le sue condizioni hanno continuato via via a peggiorare, fino a quando i medici non hanno preso la decisione di metterlo in dialisi. Da qui un nuovo trasferimento a Cona, struttura maggiormente attrezzata per determinate procedure. Nemmeno questa terapia ha però migliorato la situazione. Il quadro clinico del pensionato ha continuato ad aggravarsi fino a metà febbraio, quando il suo cuore ha cessato di battere, a circa un mese di distanza da quella coronografia.

A seguito del decesso del paziente, i familiari della vittima hanno depositato un esposto. La richiesta è quella di capire cosa sia accaduto e se ci siano state delle mancanze da parte di chi era chiamato ad assistere il loro caro. Il principale sospettato – anche se saranno gli accertamenti tecnici a confermare o smentire – è il mezzo di contrasto, visto anche il nesso temporale tra l’utilizzo del liquido e le complicazioni subentrate. Ora le redini della vicenda sono nelle mani della procura, la quale sta svolgendo tutti gli accertamenti necessari per stabilire cosa sia accaduto, se le procedure siano state eseguite correttamente e, in caso contrario, se siano rilevabili eventuali responsabilità da parte dei sanitari coinvolti.