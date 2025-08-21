Morte sospetta in ospedale. Due medici indagati per falso: "Cartelle cliniche manomesse"

Due medici indagati per aver falsificato alcune cartelle cliniche e nuove ipotesi di reato a carico del principale indiziato. Si allarga il raggio dell’inchiesta su Matteo Nocera, l’infermiere 44enne indagato per omicidio volontario pluriaggravato in relazione al decesso di un anziano avvenuto il 5 settembre del 2024 nel reparto di Lungodegenza dell’ospedale Argenta, proprio durante un suo turno di servizio.

Il sanitario, attualmente in carcere dopo essere stato di recente arrestato dai carabinieri, è sospettato di aver somministrato all’83enne Antonio Rivola l’Esmeron, un potente miorilassante utilizzato per l’intubazione dei pazienti e che risulta letale in assenza di questa pratica in quanto capace di bloccare la respirazione. A quella pesante contestazione, si aggiunge anche una serie di presunti maltrattamenti ai danni di anziani ricoverati (alcuni identificati, altri ancora no) che andrebbero dalla somministrazione senza prescrizione del Midazolam, un potente sedativo, alla mancata assistenza, fino alla pratica di alcune procedure ritenute non necessarie o eseguite senza indicazione medica. Ed è proprio in relazione all’ipotesi accusatoria dei maltrattamenti che si inserirebbero le contestazioni di falso. Tali accuse riguardano, a vario titolo, sia Nocera che le due dottoresse del Mazzolani-Vandini (iscritte entrambe per falso e una anche per interruzione di pubblico servizio, ma estranee alle altre e più gravi ipotesi). Si parla, in particolare, di ‘manomissione’ di cartelle cliniche o diari infermieristici relativi ad alcune delle presunte vittime dei maltrattamenti attribuiti al 44enne. In sintesi, gli indagati – ognuno nel suo ruolo - avrebbero annotato fatti non veri o omesso di registrarne altri effettivamente accaduti. Per quanto riguarda Nocera, il falso sarebbe stato commesso al fine di coprire alcuni dei presunti episodi di maltrattamento. Ma non è finita qui. Tra le accuse mosse al solo infermiere spunta anche l’esercizio abusivo della professione medica. La procura ipotizza infatti che Nocera abbia svolto atti di competenza medica (o comunque che necessitavano della prescrizione di un ‘camice bianco’) senza averne titolo, come appunto la somministrazione del Midazolam (e altri farmaci come Haldol e Naloxone) o le altre procedure che gli vengono addebitate, alcune delle quali avrebbero causato lesioni ai pazienti o avuto per loro risvolti umilianti. Infine, in concorso con una delle dottoresse, gli viene contestata anche l’interruzione di pubblico servizio. Il presunto illecito si sarebbe concretizzato, sempre secondo la tesi degli inquirenti, nell’occasione in cui l’infermiere, durante un suo turno di lavoro, si sarebbe allontanato dall’ospedale per andare ad assistere a casa la madre di uno dei medici indagati. Attualmente il 44enne (assistito dall’avvocato Lorenzo Valgimigli) si trova in carcere a Ravenna. L’uomo è stato arrestato all’inizio di luglio quando gli inquirenti hanno avuto sentore che l’indagato potesse compiere atti ritorsivi nei confronti dei colleghi che avevano sollevato dubbi e segnalato anomalie sul suo operato. Una sospetto che ha spinto la procura ad agire d’urgenza, disponendo un fermo poi convalidato dal giudice con l’applicazione della misura cautelare. I familiari delle vittime sono assistiti in questo frangente dai legali della Giesse Risarcimento Danni, mentre le dottoresse sono difese dagli avvocati Marco Linguerri e Maria Mezzogori. Ora, anche alla luce dei nuovi sviluppi, non resta che attendere la conclusione delle indagini su questa delicata e inquietante vicenda.