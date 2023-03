Morte di Stefano Cavalieri a Comacchio: tutti i nodi da sciogliere

Morto a Comacchio, nel riquadro Stefano Cavalieri

Comacchio, 14 marzo 2023 – Lacrime e dubbi. Il cordoglio per la morte di Stefano Cavalieri – il pescatore di 26 anni finito con la sua auto nel canale Navigabile e ritrovato senza vita sabato dopo quattro giorni di ricerche – si mescola alle domande ancora senza risposta riguardo alla tragedia. Cosa ha portato il giovane a imboccare a velocità sostenuta la rampa sterrata che portava all’argine del canale Navigabile, in via Marina? Per quale motivo ha perso il controllo della Bmw? Un malore, una distrazione, un errore? Tutte questioni che al momento rimangono un rebus per familiari e amici.

Dopo il recupero della macchina con il corpo del pescatore ancora intrappolato nell’abitacolo, i carabinieri comacchiesi hanno eseguito tutti i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli atti sono arrivati in procura nelle scorse ore e sono all’attenzione del pubblico ministero di turno Lisa Busato. Una volta esaminata la documentazione, il magistrato dovrà valutare il da farsi e decidere se disporre consulenze tecniche o svolgere ulteriori atti di indagine. Nel frattempo, il paese si stringe intorno alla famiglia, in attesa di dare l’ultimo saluto a un ragazzo conosciuto da tutti come serio, laborioso e con la testa sulle spalle. Il giorno dei funerali, come anticipato dal sindaco Pierluigi Negri, sarà lutto cittadino. La data dell’ultimo saluto a Stefano non è ancora ufficiale, anche se si ipotizza verso la fine della settimana, forse già giovedì pomeriggio. Il corpo senza vita del giovane pescatore è stato ritrovato nella tarda mattinata di sabato, dopo quattro giorni di ricerche febbrili su tutto il territorio. Il 26enne era sparito martedì sera.

Intorno alle 22 era stato visto al bar Chiosco di via Trepponti poi, una ventina di minuti dopo, era stato ripreso da una telecamera di sorveglianza. Dopo, il buio. Le ricerche, coordinate dai carabinieri della compagnia di Comacchio, erano state condotte con l’aiuto dei sommozzatori dei vigili del fuoco e con alcuni droni utilizzati per sorvolare la zona dall’alto. Inizialmente non si escludeva nulla. Con il passare delle ore, però, le ipotesi degli investigatori hanno iniziato a concentrarsi sulla pista dell’incidente stradale. Le ricerche si sono quindi concentrate nel trovare un punto di fuoriuscita dalla strada. Traccia che è stata scoperta sabato in via Marina, dove i carabinieri hanno rinvenuto segni che facevano pensare al passaggio di una macchina lungo la rampa che porta all’argine del Navigabile. Una pista che si è rivelata tragicamente corretta.