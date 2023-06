Morti dopo il volo dal cestello, al via gli accertamenti tecnici

Novanta giorni di tempo per capire la verità su quanto accaduto alla discarica Crispa, dove il 15 maggio un cestello elevatore ha ceduto facendo cadere tre operai che stavano svolgendo degli interventi sulla copertura di un capannone. Sono i termini fissati dall’ingegner Massimo Rizzati, il tecnico incaricato ieri mattina dalla procura, per eseguire una consulenza sul macchinario. Lo scopo dell’accertamento è quello di stabilire le cause del crollo del cestello, che si è ribaltato facendo precipitare nel vuoto i lavoratori. Due di essi sono morti in ospedale nei giorni successivi all’incidente. A perdere la vita sono stati Costin Yonel, 50 anni, e Cosmin Robert Pricopi, 20 anni. Quest’ultimo è figlio del terzo operaio precipitato, un 48enne miracolosamente sopravvissuto all’incidente. I tre operai furono portati uno all’ospedale di Cona, uno al Maggiore di Bologna e il terzo al Bufalini di Cesena. Nonostante le gravi ferite, il 48enne è sopravvissuto. Gli altri due, giunti in ospedale in condizioni disperate, sono morti a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro. Dopo la tragedia, il pm Isabella Cavallari ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Gli indagati sono quattro.