Ferrara, 31 agosto 2021 - Aperto ufficialmente il fascicolo per omicidio stradale sull’incidente mortale accaduto in via Canapa, che è costato la vita a Boris e Cristina Danu, di 29 e 26 anni, sposati da poco più di sei mesi. Nel registrato degli indagati è stata iscritta la ferrarese di 55 anni che era alla guida della Fiat Cinquecento che si è scontata con la mota sulla quale stavano viaggiando marito e moglie.

Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo ai due ragazzi di nazionalità moldava, ma lui soprattutto da moltissimi anni a Ferrara dove aveva anche studiato. Mentre la moglie era arrivata tre anni fa. Si erano sposati a gennaio scorso: lui lavorava come corriere per Bartolini e lei come cameriera all’hotel Lucrezia Borgia.

Il pubblico ministero Lisa Busato, titolare del fascicolo di inchiesta, ha anche disposto che venga eseguita l’autopsia, il cui incarico sarà assegnato nei giorni prossimi. Non è escluso che sia necessaria anche una consulenza specifica per ricostruire la dinamica dell’incidente, le velocità e anche i reali punti di impatto tra i due mezzi.

c. r.