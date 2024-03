Morti nel rogo del poligono, il pm:: "Condannate l’ex sindaco Minarelli"

La tragedia del poligono di tiro torna in un’aula di giustizia. È iniziato ieri il processo d’Appello per la morte di di Maurizio Neri (66 anni), Lorenzo Chiccoli (73 anni) e Paolo Masieri (47 anni), deceduti nell’incendio della struttura di Cattaneo avvenuto il 10 gennaio del 2016. Imputato per quei fatti è l’allora sindaco Nicola Minarelli (difeso in questo frangente dagli avvocati Fabio Anselmo, Carlotta Gaiani e Bernardo Gentile). Secondo le accuse, Minarelli avrebbe consentito, tollerato o non impedito la gestione di un impianto ritenuto abusivo. Una contestazione per la quale l’ex primo cittadino è stato già assolto in primo grado. Ora la palla passa ai giudici della corte d’Appello di Bologna, davanti ai quali ieri le parti hanno discusso. La procura generale ha chiesto un anno e mezzo di reclusione, mentre la difesa ha insistito per la conferma dell’assoluzione. L’udienza di ieri non è stata però conclusiva. La corte ha infatti rinviato al 25 marzo per repliche e sentenza.

Il giudice Giulia Caucci – che a Ferrara aveva ritenuto Minarelli non responsabile – si era focalizzata su due aspetti: "L’incertezza normativa sul punto e la condotta delle altre autorità venute a conoscenza del fatto". Il tribunale mise in evidenza anche i vari passaggi istituzionali, di pura informazione, che sono seguiti alla segnalazione della proprietà dell’attivazione del poligono: dalla polizia locale alla prefettura, fino alla questura, ai carabinieri e ai vigili del fuoco. E in tutti i casi era stato chiaramente detto che non sembravano esserci problemi. In proposito, il giudice sottolinea che "si rileva come non è stata individuata, né nel capo di imputazione, né nel corso dell’istruttoria, la norma in base alla quale l’imputato nella sua qualità di autorità locale di pubblica sicurezza avrebbe dovuto intuire l’attività sulla scorta dell’assenza della licenza". Nelle motivazioni, il tribunale evidenzia inoltre che nel corso degli anni mai erano state sollevate proteste per la presenza del poligono – attivo dal 2012 – neanche da parte dei proprietari dell’abitazione vicina, rimasta poi gravemente danneggiata dal rogo. "L’attività si era svolta ordinariamente per un notevole lasso di tempo, dal 2012 fino al 2016 – così Caucci –, e in quel periodo presso le autorità a vario titolo deputate al controllo del territorio, non era pervenuta alcun tipo di segnalazione. Il sindaco ne era venuto a conoscenza per caso, solo nel 2015".