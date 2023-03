Morti nelle case di riposo, il giudice "Le indagini possono proseguire"

Le indagini sui focolai e sui morti di Covid nelle case di riposo Caterina e Paradiso possono continuare. Lo ha deciso il gip Silvia Marini a due giorni dall’udienza nella quale si è discussa l’opposizione delle difese dei sei indagati alle richieste di proroga di indagine formulate dalla procura. Il nodo del contendere era prettamente tecnico. Secondo i difensori, per alcuni degli illeciti contestati non sarebbe stato possibile chiedere più di una proroga mentre ora siamo alla terza. Al contrario, per la procura la proroga era legittima alla luce della particolare complessità dell’inchiesta. Dopo due giorni di riserva, il giudice ha reso nota la propria decisione: le ultime due richieste di proroga devono essere accolte. Secondo il tribunale, infatti, la complessità degli accertamenti, la novità delle questioni affrontate e il numero di persone coinvolte non rende possibile concludere le indagini preliminari nell’arco di un anno. Il nuovo termine, chiesto principalmente per attendere l’esito di una perizia particolarmente corposa, è quindi fissato per maggio.

La decisione del gip è stata accolta con soddisfazione dai legali delle persone offese (ospiti delle strutture e parenti dei deceduti). "L’inchiesta è salva, le proroghe sono state autorizzate – commenta l’avvocato Gian Luigi Pieraccini, legale delle persone offese insieme al collega Piero Giubelli –. Ci siamo chiesti il perché di questa opposizione alla proroga. Evidentemente, se ci si oppone alle indagini, vuol dire che si ha qualcosa da nascondere. Restiamo infine stupiti nel vedere che non ci sia stato nemmeno un abbozzo di tentativo di risarcire le parti lese". "Rispettiamo la decisione – ha affermato l’avvocato Eugenio Gallerani, legale degli indagati insieme al collega Marco Linguerri (che rappresenta le società) –. È una situazione rispetto alla quale non c’è giurisprudenza specifica né precedenti. Il dettato normativo sembrava dire altro, ma il giudice ha interpretato in questo senso. È comunque una questione che probabilmente solleveremo nuovamente".

f. m.