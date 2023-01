"Morti nell’incendio del poligono, Minarelli non ha responsabilità"

di Federico Malavasi

L’ex sindaco Nicola Minarelli non ha avuto alcuna responsabilità nella tragedia del poligono di tiro. La sentenza del giudice Giulia Caucci ha assolto l’allora primo cittadino e attuale segretario provinciale del Pd dalle accuse di omicidio colposo plurimo e incendio, contestazioni relative alla morte di tre persone nel rogo scoppiato nella struttura di via Cattaneo il 10 gennaio del 2016 (le vittime sono Lorenzo Chiccoli, 73 anni, Maurizio Neri, 66 anni e Paolo Masieri, 47 anni). La procura aveva chiesto la condanna a due anni e mezzo di reclusione in quanto, secondo l’impianto accusatorio, Minarelli avrebbe consentito, tollerato o non impedito la gestione di un impianto ritenuto abusivo. Nulla di tutto questo secondo il tribunale, che ieri mattina ha disposto l’assoluzione dell’ex amministratore con formula piena, perché il fatto non costituisce reato.

"Ci sono giornate nella vita che ti ripagano di tanti sacrifici fatti o di dolori subiti: questa è una di quelle – è il commento a caldo di Minarelli, poco dopo aver ascoltato la lettura del dispositivo accanto ai suoi avvocati, Fabio Anselmo, Carlotta Gaiani e Bernardo Gentile –. Il tribunale mi ha assolto con formula piena rispetto al procedimento in cui ero coinvolto per l’incendio del poligono di Portomaggiore del 2016. Non c’è stato giorno da quella tragedia che non abbia pensato alle vittime e a cosa avrei potuto fare, se mai qualcosa ci fosse stata, per evitare che quel dramma accadesse. L’unica cosa che mi ha permesso in questi sette anni di proseguire è stata la consapevolezza di aver sempre svolto il compito che mi era stato affidato dai cittadini con onestà, meticolosità, dedizione totale. Per oltre dieci anni ho dedicato la mia vita alla comunità sottraendo tempo e attenzione a me stesso e alla mia famiglia. Ma non ho rimpianti: è quello che andava fatto".

L’ex sindaco si sofferma poi sul lungo iter giudiziario. "Patire per sette anni tutto questo, dal punto di vista umano e professionale è stato davvero pesante e non nego che spesso ho pensato di non meritare tutto questo – aggiunge –. In questi sette anni di inferno ho sofferto io, la mia salute, ma anche la mia famiglia che ringrazio per essermi sempre stata vicina e avermi supportato. Voglio anche ringraziare i miei avvocati per l’ottimo lavoro svolto e la professionalità con la quale hanno affrontato questo difficile percorso. Voglio infine ringraziare cittadini, amici, colleghi, rappresentanti del mio partito e non, per non avermi mai negato il sostegno e per la convinzione che neanche una brutta vicenda come questa poteva cancellare ciò che sono come uomo, come rappresentante delle istituzioni, come politico".

Qualche parola anche dal legale di Minarelli, l’avvocato Anselmo. "Sono soddisfatto – ha commentato –. Dispiace per le vittime di questa tragedia, ma un sindaco non può essere responsabile di tutto. In questa vicenda si è portato a giudizio l’imputato sbagliato".