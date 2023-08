Ferrara: doppia morte a Cona, 15 indagati

Ferrara, 5 agosto 2023 – Saranno una quindicina gli indagati nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Gabriella Cimatti, 81enne di Forlì, e Mara Cremonini, 70enne di Castel Bolognese, provincia di Ravenna.

Sotto la lente della procura è finita tutta la filiera di sanitari che ha avuto in carico le due donne dal loro ingresso all’ospedale di Cona per un delicato intervento chirurgico fino al loro decesso, avvenuto tra giovedì e venerdì scorsi in circostanze praticamente identiche.

Le due pazienti erano arrivate al Sant’Anna per sottoporsi a un’operazione agli occhi a seguito di una grave patologia da cui erano affette.

La prima è morta poco dopo essere uscita dalla sala operatoria, la seconda nella notte tra giovedì e venerdì. Entrambe con la stessa sintomatologia: arresto cardiaco preceduto da una crisi respiratoria (fame d’aria). Sulla tragedia è stata aperta un’inchiesta.

L’ipotesi di reato è duplice omicidio colposo. Dopo aver acquisito cartelle cliniche e documentazione, nella giornata di ieri la procura ha mosso un ulteriore passo avanti fissando per martedì il conferimento dell’incarico al medico legale che eseguirà l’autopsia sulle salme delle due anziane. Contemporaneamente, sono state portate avanti le pratiche per le iscrizioni nel registro degli indagati in vista degli accertamenti tecnici.

Come anticipato, gli iscritti dovrebbero essere quindici, ma non è detto che non possa aggiungersi qualche nome in più. Le domande a cui la procura sta cercando di dare una risposta sono sostanzialmente due. Primo, esiste una relazione tra l’intervento chirurgico e il decesso delle due pazienti?

Secondo, si è trattato di una tragica coincidenza o ci sono responsabilità in capo ai sanitari che hanno preso in carico e assistito le due donne? Una prima risposta potrebbe arrivare appunto dall’autopsia.

La ricostruzione. Entrambe le pazienti vengono operate agli occhi giovedì. La prima entra in sala operatoria alle 11, la seconda alle 15. L’intervento viene eseguito in anestesia totale. Al momento del risveglio, la prima paziente inizia a sentirsi male e muore poco dopo.

Stessa sorte per la seconda, che però viene rianimata e trasportata in un letto del reparto di Ortopedia (l’unico libero in quel momento). Il suo cuore si fermerà nella notte tra giovedì e venerdì. Riguardo ai due episodi, l’azienda sanitaria dichiara di aver subito avviato indagini interne, al cui esito ha ritenuto di avvisare la procura.

La comunicazione in via Mentessi, a quanto si apprende, arriva nella mattinata di lunedì.

Qualche interrogativo è sorto anche riguardo alle tempistiche con le quali è stata gestita la vicenda.

Perché si è atteso fino a lunedì per avvisare la procura invece di inviare immediatamente gli atti all’ufficio del pm? Un mistero nel mistero che solo il prosieguo delle indagini potrà risolvere.

E il punto di partenza per dissipare ogni dubbio è senz’altro stabilire la causa del decesso delle due donne e valutare eventuali responsabilità da parte di chi le ha assistite.

Un primo e cruciale passo verso la verità che verrà compiuto martedì con l’avvio degli accertamenti medico legali.