Morti per malore, oggi i funerali

Si svolgeranno oggi i funerali, in forma separata, dell’uomo e della donna, deceduti per strada domenica per malore. Alle 10.30 la salma di Fiorenzo Raisi, 62 anni, noto imprenditore agro-ambientale, colpito da infarto a bordo della sua auto, in Via Lame, in veglia già da ieri alla camera ardente di Argenta, verrà condotta in autocorteo nella chiesa del suo paese, a Benvignante. Dopo la messa di suffragio e la benedizione, sarà trasportata all’impianto di cremazione di Molinella. Eventuali offerte verranno devolute alla parrocchia di Benvignante. Più tardi, alle 14.30, le spoglie di Paola Benetti, stroncata da un problema cardiaco in Via Circonvallazione, mentre portava la spazzatura in un’isola ecologica, ex operatrice sanitaria in case famiglia e poi Oss in una struttura per anziani, saranno scortate dall’ospedale Mazzolani Vandini in duomo ad Argenta. E al termine della funzione religiosa, trasportate al crematorio di Molinella. I famigliari chiedono di donare non fiori ma opere di bene.

n.m.