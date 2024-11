Morti sospette, infermiere sospeso: si ricerca una benzodiazepina

Argenta (Ferrara), 23 novembre 2024 – Il primo ‘obiettivo’ sarebbe un farmaco specifico della famiglia delle benzodiazepine. In seconda battuta, allargando lo spettro delle ricerche, altri medicinali che potrebbero essere stati somministrati senza autorizzazione o in dosi importanti. Si muove lungo queste direttrici l’attività dei quattro tecnici (tre medici legali e un tossicologo) incaricati dal pubblico ministero Barbara Cavallo di svolgere accertamenti su alcune decine di pazienti che potrebbero essere stati vittime delle condotte illecite contestate a un infermiere di 44 anni, già indagato per omicidio volontario a seguito del decesso sospetto di due anziani ricoverati all’ospedale di Argenta. L’ampliamento dell’inchiesta su quei fatti ha visto l’aggiunta di una nuova ipotesi di reato, quella di maltrattamenti sui pazienti. La procura ha dunque individuato una quarantina di persone (tre le 45 e le 50, per essere più precisi) che, tra luglio e ottobre, sono state assistite dall’indagato al Mazzolani-Vandini.

Quello che gli inquirenti vogliono capire è se anche a loro sia stata somministrata la sostanza che, secondo le contestazioni, potrebbe essere risultata fatale alla 90enne Floriana Veronesi e all’83enne Antonio Rivola (i cui familiari sono assisitti dalla società patrocinante Giesse). Le potenziali persone offese sono state sottoposte al test del capello, al fine di valutare se effettivamente ci siano tracce del farmaco in questione o di altro. I consulenti scelti dal pm si sono presi sessanta giorni per depositare le conclusioni. Solo allora sarà possibile avere certezze. Per ora, le indagini proseguono nel massimo riserbo.

Nel frattempo, l’Ausl ha emesso un nuovo provvedimento a carico del 44enne. L’infermiere, lo ricordiamo, era subito stato oggetto di una sospensione cautelare dal servizio della durata di un mese, scattata nel momento in cui si è appreso dell’indagine a seguito del blitz dei carabinieri in ospedale. Con una determinazione varata martedì (e operativa dal giorno seguente) la direzione ha ampliato la durata della sospensione, allungandola fino alla fine del procedimento penale.

La vicenda che ha portato all’inchiesta nasce il 27 settembre, giorno in cui ad Argenta vennero fermati due funerali. A bloccarli fu la procura che, su seganalzione dell’Ausl, aveva ritenuto necessario svolgere approfondimenti sulle salme di Veronesi e Rivola. La lente degli inquirenti si è dunque stretta sull’infermiere e sul presunto utilizzo improprio di un farmaco che potrebbe essere stato somministrato ai due pazienti con esiti letali. A indirizzarli su quella pista, la segnalazione di una collega dell’indagato che aveva notato strani ammanchi tra le dotazioni dell’ospedale.