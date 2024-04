Morti sul lavoro, l’impegno degli studenti

Nei giorni scorsi si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso d’idee nazionale "Vittime del dovere nella Costituzione articolo, il lavoro è diritto e dovere" nella sala dei Gruppi parlamentari, alla Camera dei deputati. L’istituto superiore N.Copernico/A. Carpeggiani è stato premiato nella categoria per il maggior numero di elaborati. L’intera 5T ITI e otto studenti della 4T, entrambe classi indirizzo Telecom, hanno concorso con elaborati singoli in prosa e poesia approfondendo le storie di sacrificio delle vittime del dovere e dei casi di cronaca relativi alle tante troppe morti sul lavoro.

Gli alunni hanno intrapreso questa riflessione come singoli e sono stati premiati come gruppo un risultato inaspettato quanto importante a ribadire la forza di un messaggio condiviso, che la

memoria e le storie di chi ha perso la vita sul lavoro sono un patrimonio umano di dignità e coraggio, che non può essere dimenticato. L’articolo 4 è stato interpretato dalle due classi come quella porta che apri la mattina per andare al lavoro e riapri, tornando, perché il lavoro è diritto e dovere, non deve finire in tragedia. Erano presenti oltre alle numerose autorità, l’associazione Vittime del dovere a cui si deve questa iniziativa fondamentale, sostenuta dal Ministero dell’istruzione e del merito, i parenti delle vittime del Dovere e le loro testimonianze sono state un racconto di profonda umanità, un invito a non dimenticare e a rendere il lavoro, in tutti i suoi ambiti, sempre più sicuro e tutelato, perché il dolore della perdita è una ferita per tutta la società. Il dirigente scolastico Francesco Borciani e la referente progetto professoressa Leone e i colleghi.

Tutti hanno ringraziato l’organizzazione di questo importante concorso di idee e si sono stretti attorno a questo risultato, nella consapevolezza che ogni progetto di approfondimento permette agli studenti di comprendere meglio il presente in cui si trovano ad interagire e possano essere sempre più parte attiva nella promozione di messaggi sociali forti, perché il futuro prossimo possa essere più sicuro e tutelato in ambito lavorativo.