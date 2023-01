Ferrara, morto a 17 anni: si cercano le cause del decesso ed eventuali responsabilità

Ambulanza e carabinieri (foto d'archivio)

Ferrara, 23 gennaio 2023 – Un’inchiesta aperta contro ignoti, esami medico legali, acquisizione di eventuali cartelle cliniche o altra documentazione medica e ogni ulteriore attività che possa gettare luce sulla tragedia che ha sconvolto una famiglia di Gallo.

Da domenica mattina gli inquirenti sono al lavoro nel massimo riserbo per fare chiarezza sulla morte di un ragazzo di appena 17 anni, trovato senza vita nel prefabbricato in cui trascorreva parte del suo tempo a pochi metri dalla casa in cui abitava con i genitori.

Al momento, l’unica certezza è che si sia trattato di morte per cause naturali. Dall’esame del corpo e del luogo del ritrovamento non è infatti emerso nulla che facesse pensare a un coinvolgimento di terze persone o a una causa violenta. Tutto quindi porta verso l’ipotesi di un malore, tanto fatale quanto inspiegabile.

La situazione necessita comunque di alcuni approfondimenti, innanzitutto per stabilire con esattezza i motivi all’origine del decesso di un ragazzo così giovane e, in secondo luogo, per valutare eventuali responsabilità o negligenze in quanto accaduto.

La procura ha aperto un fascicolo d’inchiesta nel quale a breve confluiranno i primi atti relativi al ritrovamento del corpo e ai rilievi sul luogo della tragedia. Per ora, l’indagine è contro ignoti. Una delle prime mosse è stata la disposizione dell’autopsia da parte del pubblico ministero di turno Ombretta Volta.