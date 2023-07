Ferrara, morto a 40 anni nell’incidente, la rabbia dei residenti: “Quell’incrocio è terribile”

Ferrara, 27 luglio 2023 – “Siamo sconvolti". È ancora troppo presto per i dipendenti del Mediaworld, le parole si smorzano in gola dopo aver appreso della morte del loro collega. Vincenzo Fabrizio Bufano ha perso la vita nel tardo pomeriggio di martedì: uno scontro fatale in via Eridano tra il suo scooterone e un Fiat Doblò, guidato da un uomo di 84 anni.

Originario di Foggia ma residente a Ferrara, Bufano lavorava da più di tre anni nel punto vendita Mediaworld di via Roffi. "Ho collaborato con lui per diverso tempo – ricorda un ex collega –. Sono passati anni ma con lui ho sempre avuto un ottimo rapporto, e non dimenticherò mai la persona per bene che era né quanto sia sempre stato professionale nel suo lavoro. Ciao Fabri, mi mancherai".

A oggi non è stata chiesta nessuna consulenza cinematica per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente. Dai primi rilievi, pare che l’84enne si stesse immettendo in via Eridano da via Traversagno e in quel momento sia avvenuto lo schianto con lo scooter di Bufano, rimasto incastrato assieme al suo mezzo sotto il lato sinistro del Doblò. Nell’ambito dell’inchiesta aperta per omicidio stradale, la magistratura ha invece confermato che nei prossimi giorni saranno effettuati sia l’esame autoptico che quello tossicologico sul corpo della vittima. Entrambi i mezzi sono stati posto sotto sequestro e, per ora, non è stata prevista nessuna analisi informatica sui telefoni cellulari dei due conducenti.

Al dolore per la perdita - l’ennesima, sulle strade ferraresi - si aggiunge la rabbia delle persone che, appresa la notizia, non riescono a trattenere lo sdegno, pensando che una simile disgrazia poteva essere evitata. "Ho sempre notato quell’incrocio troppo pericoloso per l’immissione in strada – considera un cittadino sui social –. Lì andava fatto molto più di una semplice segnaletica a terra". Considerato anche che la visuale del conducente del Doblò potrebbe essere stata ostacolata dal sole, certo, ma anche dall’erba alta che, se lasciata a sé stessa, raggiunge altezze pericolose lungo le strade. "Fatto sta – così si conclude il commento – che da domani l’erba continuerà ad essere alta, la segnaletica sempre la stessa, e l’assessore all’urbanistica sempre al suo posto".