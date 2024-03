Morto Antonio Canella, chef ed ex prof dell’alberghiero Vergani di Ferrara

Ferrara, 17 marzo 2024 – La cucina ferrarese e l’istituto alberghiero Vergani perdono un punto di riferimento. Sabato, al termine di una lunga malattia, è morto lo chef e docente Antonio Canella. Aveva 71 anni.

In pensione da qualche anno ma attivo fino a quando la malattia glielo ha consentito, Canella era un insegnante amato e apprezzato da colleghi e studenti, che lo ricordano come un instancabile e appassionato ricercatore nei suoi ambiti di specializzazione.

A lungo docente tecnico pratico di cucina al Vergani, aveva lavorato molto nel campo del ‘senza glutine’ e delle farine speciali. Un settore nel quale, come spiega il preside dell’alberghiero Massimiliano Urbinati, «è stato un antesignano. Lui era già avanti quando ancora la ricerca in questo campo era agli albori. È stato un grande artista, sempre pronto a sperimentare».

Anche dopo la pensione era rimasto legato al Vergani, con il quale collaborava come consulente esterno e delle cui manifestazioni era presenza costante. È ancora il dirigente scolastico a ricordare come Canella non si fosse mai realmente allontanato da quello che era il suo mondo.

«Era molto attivo – aggiunge Urbinati –. Con lui stavamo studiando un progetto riguardante le ricette per la salute e il benessere. Poi sono subentrati la pandemia e la sua malattia». Di chef Canella nessuno dimentica la particolare metodologia didattica, basata sulla competenza scientifica e sul coinvolgimento attivo degli alunni, anche grazie a una passione contagiosa, capace di trasformare «l’impossibile in possibile».

Nei corridoi del Vergani tutti ricordano come la ex preside Roberta Monti amasse definire Canella «una divinità» che, insieme ad altri tre colleghi, formava un «quartetto perfetto». Ed è la stessa Monti a ricordare momenti felici trascorsi con Canella, dal famoso risotto da ‘standing ovation’ cucinato all’allora arcivescovo Luigi Negri fino a un viaggio a Istanbul, dove conobbe il presidente dell’Abkhazia. «Aveva visto in Antonio un cuoco eccezionale e lo invitò a una serata speciale, in cui si parlò di cucina e tradizioni – racconta la ex preside –. Era una persona straordinaria, non solo come docente ma anche come chef. Era un padre esemplare, con una marcia in più. In questi anni di malattia siamo stati molto vicini e i ricordi insieme sono tantissimi».

La notizia della morte di Antonio Canella ha fatto rapidamente il giro della città, suscitando cordoglio in quanti lo conoscevano. Un pensiero commosso arriva dal collega chef Igles Corelli. «Onore ad Antonio Canella – scrive sul proprio profilo social –, maestro indiscusso della cucina ferrarese. Condoglianze alla famiglia».

Athos Migliari, chef della Chiocciola, ricorda aneddoti e momenti felici. «Fai buon viaggio amico mio – scrive –, resterà sempre in me la tua espressione di meraviglia e la tua lunga risata, ma soprattutto il tuo talento». Canella lascia la moglie, tre figli e un nipotino.