Morto nell’auto ribaltata, polemica sulla strada: “Niente guard rail e scarsa illuminazione”

Ferrara, 7 gennaio 2025 – L’incidente in cui ha perso la vita un automobilista 75enne, avvenuto venerdì sera nel territorio di Gualdo, ha subito suscitato dibattito. Le polemiche si sono concentrate in particolare sul tratto di via Palmirano teatro della tragedia. Il tutto è avvenuto all’incrocio con via Cesare Battisti, un punto privo di guard-rail, con segnaletica orizzontale carente e male illuminato, almeno stando a quanto segnalato da alcuni residenti. Sulla vicenda fioccano sui social le critiche.

Tra queste quella di una donna che afferma di abitare in via Palmirano, proprio dove si è verificato l’incidente mortale. “È una vergogna – sbotta in un post su Facebook –. Abito in questa via e la percorro tutti i giorni per andare a lavorare. È una strada pericolosa, abbiamo fatto diverse segnalazioni al Comune di Voghiera, ma le uniche risposte che abbiamo avuto sono che avrebbero fatto un sopralluogo. Adesso li faranno i sopralluoghi?”. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente di Voghiera Soccorso, precisando che si è trattato di una fatalità. “Aveva sbagliato strada, ha provato a fare inversione ed è finito nel fosso” spiega.

Il sindaco di Voghiera, Paolo Lupini, evidenzia invece che “via Palmirano è una strada provinciale, non è di competenza del Comune. Ad ogni modo non sono a conoscenza di segnalazioni scritte su quel tratto di strada. Non sono in grado di rispondere alla signora, in quanto non sono informato sui fatti”. A perdere la vita nella serata di venerdì è stato il copparese Gianni Scalambra. Era alla guida della sua auto che, dopo essere scivolata nel canale a bordo strada si è ribaltata e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. È morto al fianco della moglie, uscita ferita e sconvolta dalla macchina rovesciata, ma fortunatamente non in pericolo di vita. Scalambra e la moglie stavano rientrando a casa, a Copparo, dove li aspettavano alcuni familiari. Erano di ritorno dall’aeroporto di Bologna, nel quale erano atterrati dopo un viaggio in Marocco nei giorni a cavallo di Capodanno. La Fiat Qubo con a bordo i due coniugi procedeva nella nebbia fino a quando non era arrivata sulla strada che unisce i territori di Gualdo e Gaibanella.

All’improvviso, all’incrocio con via Cesare Battisti, l’uomo realizza di aver sbagliato strada, ingannato dalla nebbia, tenta un’inversione, ma la manovra si rivelerà fatale: l’auto perde aderenza, inizia a scivolare sull’erba umida, diventa incontrollabile e si ribalta, finendo ruote all’aria. Ora in molti si chiedono se una maggiore illuminazione o la presenza del guard-rail avrebbe evitato la sciagura, nessuno però si azzarda a fare ipotesi.