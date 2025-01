Morto con il parapendio a Tenerife: "Stefano ha vissuto al massimo"

Non si spegne il dolore di amici e parenti per Stefano Venturi, il 60enne morto domenica scorsa dopo essersi sfracellato con il parapendio sulla spiaggia di Tenerife. "Era uno di noi – ricorda il suo compaesano Ervedo Cocchi anche lui socio dell’associazione imolese Club Kirk Maynard – era dotato di coraggio e di forza d’animo, oltre che di una grande amore in questo sport. Ha vissuto al massimo. Affrontava le sfide anche le più difficili con tanta adrenalina, ma senza paura, senza mai perdersi d’animo, e con grande esperienza e competenza: sempre attento anche ai dettagli".

Di recente Venturi era stato insignito di un premio per l’elevato numero di lanci e per il tragitto più lungo percorso col suo parapendio. Lo aveva ricevuto nell’ambito delle iniziative messe in campo a fine 2024 dal "Club Kirk Maynard di Imola", sodalizio di appassionati di volo libero, a vela e a motore di cui Stefano Venturi faceva parte.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente in cui ha perso la vita il 60enne, il velivolo, domenica scorsa, nella manovra di atterraggio, avrebbe intercettato i cavi dell’alta tensione, tranciandogli i tiranti, e facendolo piombare al suolo da un’altezza di una cinquantina di metri. Per l’uomo non c’è stato scampo.

A San Biagio, dove spesso volava sopra i tetti delle case, e dove abitava con la mamma ultranovantenne e la sua badante, lascia cinque fratelli. In paese lo ricordano con grande affetto e stima. Cosi come a Conselice dove gestiva un negozio di antennista ed impianti radio-televisivi.

Alvio Ghirardini un veterano del settore, soprannominato ’l’uomo volante’ di Filo, parla del parapendio: "E’ uno sport come tutti gli altri, automobilismo o motociclismo compresi – commenta – il rischio però nasce e cresce quando ti fai prendere la mano".

Intanto un testimone del tragico evento, Manfredi Roesler Franz, racconta sotto choc: "Stavo per pranzare nel mio van, quando ho sentito prima un botto. E poi mi è passata davanti una sagoma: quella di un uomo che è caduta a terra. La vittima, al suo ultimo giorno di permanenza, si era lanciata con 8-9 compagni, rimasti increduli, ed aveva la nipote ad aspettarlo per tornare a casa. Sentivo urlare: ’I cavi della luce, i cavi della luce, ma perché sei passato proprio di qua!’. L’accordo infatti era di prendere la via del mare anziché quella di terra".

Nando Magnani