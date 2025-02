Morto con il parapendio, l’addio di amici e parenti a Stefano Venturi

Un minuto di silenzio ha scandito ieri mattina in duomo ad Argenta la messa di suffragio e la benedizione delle ceneri di Stefano Venturi, il 60enne che ha perso la vita in un tragico incidente mentre volava col suo parapendio sulla spiaggia di Bajo, a Tenerife. Un drammatico destino l’ha strappato dall’amore dei suoi cari: il velivolo si è impigliato tra i cavi dell’alta tensione. E lui è precipitato nel vuoto, da 50 metri. E’ deceduto dopo vari e vani tentativi di rianimarlo. Tantissima gente, tra cui molti amici appassionati come lui di volo a vela, motore e deltaplano, iscritti al "Club Kirki Maynard" di Imola, gli ha voluto tributare l’ultimo saluto stringendosi, con omaggi floreali, parole e messaggi di cordoglio e vicinanza, attorno al dolore ai famigliari: dei fratelli Gianluigi, Giampaolo, Agostino, Chiara, Giovanni e nipoti. Venturi era molto affezionato alla mamma, ultranovantenne.

Nando Magnani