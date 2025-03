Morto dopo le cure a distanza per Covid, l’amica in aula: “Non voleva andare all’ospedale”

Ferrara, 12 marzo 2025 – “Mauro voleva rimanere a casa, non voleva andare in ospedale. Lo aveva detto già prima del Covid”. A raccontare i drammatici momenti della malattia costata la vita al 68enne Mauro Gallerani è un’amica della vittima con cui l’uomo è rimasto in contatto fin quasi alle sue ultime ore. La donna è stata ascoltata ieri mattina davanti al giudice Rosalba Cornacchia, nel corso dell’udienza che vede imputato per omissione di soccorso Alberto Dallari, medico settantenne di Reggio Emilia. All’imputato viene contestato di non essersi attivato con tempestività per assicurare “ogni specifica e adeguata assistenza” a Gallerani, curato per telefono fino a quando non è morto per le conseguenze dell’infezione da Covid.

La testimone ha risposto alle domande delle parti ripercorrendo la propria amicizia con Gallerani e i momenti più delicati della pandemia. “Sono stata io a fare il nome di Dallari quando ho saputo che Gallerani aveva il Covid – ha spiegato la testimone –. Poi lui gli ha telefonato o inviato delle mail. La prima anamnesi è stata svolta al telefono. Dallari voleva ogni giorno un bollettino su febbre, saturazione e condizioni fisiche. Se qualcosa non andava, chiamava”. Il racconto si sposta poi sugli ultimi giorni del 68enne, ricoverato in gravissime condizioni. “Mentre era in ospedale io sentivo i medici – prosegue la donna –. Dallari mi disse che Mauro gli aveva chiesto di portarlo via da lì. Di lui – conclude – io sono stata contenta, per questo lo suggerii a Gallerani”.

La vicenda al centro dell’udienza risale all’estate del 2021, in pieno periodo pandemico. Il medico reggiano aveva preso in cura il 68enne centese assistendolo a distanza (in telemedicina). Avrebbe inoltre impostato una terapia farmacologica a base di farmaci “per lo più inefficaci, non raccomandati o controindicati dal ministero della Salute e dall’Aifa” per la cura del Covid, tra cui la colchicina e l’ivermectina. Col passare dei giorni, le condizioni di Gallerani peggiorarono fino alle estreme conseguenze. La contestazione che il pubblico ministero ha formalizzato nei confronti di Dallari riguarda essenzialmente il non essersi attivato tempestivamente per assicurare al paziente l’assistenza adeguata.

In sostanza, il magistrato imputa al medico non tanto la cura del Covid a distanza, quanto il non essersi mosso ordinandone il ricovero quando le condizioni del paziente erano notevolmente peggiorate. Non solo Dallari non avrebbe preso provvedimenti a fronte del peggioramento del quadro clinico, ma anzi lo avrebbe invitato a non chiamarlo né inviargli messaggi vocali. Il medico si sarebbe poi fatto vivo soltanto dopo alcuni giorni dalla richiesta di aiuto, quando ormai Gallerani versava in gravissime condizioni. Il paziente venne poi ricoverato all’ospedale di Cona dopo la richiesta di intervento del 118 da parte dell’amica che si era accorta della gravissima situazione. Poco dopo, il tragico epilogo.

