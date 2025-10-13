È morto don Bruscagin: malato da tempo, se ne va lasciando misteri sulla morte di Willy Branchi

Ferrara, 13 ottobre 2025 – È morto a 85 anni, all'Opera della Provvidenza di Sant'Antonio di Sarmeola, nel Padovano, don Tiziano Bruscagin. Originario di Arre, dieci chilometri da Villa del Bosco, don Tiziano è stato parroco moderatore di cinque parrocchie del Veneto e per oltre 32 anni parroco di Goro.

Il suo nome resterà legato per sempre alla vicenda di Vilfrido Luciano Branchi, per tutti Willy, il 18enne ucciso la notte tra il 29 e 30 settembre 1988 a Goro, il cui caso è ancora irrisolto. Don Tiziano battezzò e celebrò il funerale di Willy. Ma il suo nome finì nell'inchiesta nel 2014 quando, in una telefonata fatta al nostro giornale, fece i nomi dei presunti responsabili del caso Branchi per poi negare tutto davanti al magistrato. Peccato che quella telefonata-intervista venne registrata. Fu così indagato per falso davanti al pubblico ministero, poi ritrattò e quella sua ritrattazione lo salvò e per questo venne archiviato dalle accuse.

Successivamente però fu nuovamente indagato, questa volta per calunnia ai danni delle persone che tirò fuori in quell'intervista e finì a processo. Condannato in primo grado, assolto in secondo con la sentenza d'appello che non fu però mai impugnata e per questo divenne definitiva. Dunque, per la legge italiana, il parroco non calunniò nessuno nel fare quei nomi e parlare di un preciso movente. A 85 anni, malato da tempo, don Bruscagin se ne va lasciando tantissimi misteri sulla terribile morte di Willy Branchi.