Morto dopo giorni, disposte due perizie

Una doppia consulenza per fare luce sulla morte di Gino Neri, l’85enne morto dopo giorni di agonia a seguito di un incidente in cui è rimasto coinvolto il 2 ottobre in via Lionello d’Este. L’anziano era in bicicletta quando è stato travolto da un’utilitaria. L’uomo è stato portato in ospedale, ma dopo alcuni giorni il suo cuore ha cessato di battere. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e indagato la 74enne alla guida della macchina (difesa dall’avvocato Denis Lovison). Per chiarire le cause del decesso e l’esatta dinamica dell’incidente, il pubblico ministero Barbara Cavallo ha disposto una consulenza cinematica e l’autopsia sul corpo dell’anziano ciclista. Entrambi gli incarichi sono stati conferiti nella mattinata di ieri. A eseguire la consulenza cinematica sarà l’ingegner Mattia Strambi, mentre per l’autopsia è stato escelto il medico legale di turno.