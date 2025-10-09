Morto dopo il crollo del balcone, sale a tre il numero degli indagati

RO

Si allarga l’inchiesta sulla morte di Davide Benetti, il professore 43enne morto a seguito del crollo del balcone di una villa storica di Ro avvenuto durante una gita scolastica. Con gli ultimi sviluppi investigativi sale a tre il numero degli indagati per la tragedia. Il pubblico ministero Sveva Insalata ha infatti iscritto due nuovi nomi nel registro degli indagati, che vanno ad aggiungersi a quello del proprietario della villa, finito sin dalle prime battute sotto la lente degli inquirenti. A quanto si apprende, si tratterebbe di due familiari del primo iscritto, risultate comproprietarie della residenza settecentesca al civico 1 di via Nugarazza. Immutata l’ipotiesi accusatoria: omicidio colposo per la morte dell’insegnante e lesioni colpose per il ferimento di Giovanni Delle Molle, l’addeto della Pro Loco che precipitò insieme al prof quando il pavimento del terrazziono cedette all’improvviso sotto i loro piedi. Riguardo alla morte di Benetti (i cui familiari sono assistiti dall’avvocato Simone Bianchi), una consulenza medico legale ha escluso responsabilità da parte dei medici che lo hanno avuto in cura a Cona dal momento del ricovero seguito al crollo e fino al decesso. Per chiudere il cerchio manca ancora la consulenza disposta dalla procura per chiarire le cause del cedimento della struttura e il suo stato di conservazione e manutenzione. Una volta depositato quest’ultimo atto, gli nquirenti avranno finalmente un quadro completo su quanto accaduto quel maledetto giorno d’inverno.

La vicenda culminata con la tragedia del prof Davide è iniziata in una grigia mattina di pioggia. Era il 9 dicembre 2024 quando due classi della scuola di Ro (una delle elementari e una delle medie) si erano recate in gita alla storica villa alle porte del paese. Durante la visita all’interno, prima i bambini e poi insegnante e guida si erano affacciati sul terrazzino che si apre sul giardino della dimora. Al peso degli alunni, il balcone ha retto. Così non è stato quando ci sono saliti i due adulti. La struttura si è sgretolata, facendoli precipitare per circa quattro metri. Nella caduta entrambi avevano riportato diverse ferite. Sulle prime le loro condizioni non sembravano gravi. Col passare dei giorni, però, la situazione di Benetti si è complicata fino alle estreme conseguenze. Nove giorni dopo l’incidente, il cuore del 43enne ha cessato di battere nel letto dell’ospedale di Cona in cui era ricoverato dal giorno di quella drammatica gita.

Federico Malavasi