Morto dopo il crollo del balcone: "Davide viveva per i suoi allievi"

Un uomo amato dai suoi alunni, dalle loro famiglie, dai suoi colleghi e che, con dedizione e passione svolgeva la propria missione di insegnante. Questo era Davide Benetti, la cui vita si è fermata a soli 43 anni all’ospedale "Sant’Anna" di Cona: nove giorni dopo il drammatico crollo del balcone della settecentesca Villa Rivani Farolfi di Ro Ferrarese (avvenuto lo scorso 9 dicembre) in cui era rimasto coinvolto, per complicazioni sopraggiunte a seguito del ricovero.

Nella mattinata di martedì, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Copparo, sono state celebrate le esequie. Uno straziante, ultimo saluto al maestro che ha unito nel dolore le comunità di Copparo e Riva del Po. Tante le persone che hanno partecipato con cordoglio e commozione al rito funebre, officiato da don Daniele Panzeri: tra loro, il sindaco di Copparo Fabrizio Pagnoni, la prima cittadina di Riva del Po Daniela Simoni, il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, il dirigente scolastico Domenico Marcello Urbinati, autorità civili e militari, studenti e loro genitori che hanno voluto testimoniare la vicinanza ai famigliari in questo momento di dolore.

Un dolore incarnato dalla madre di Davide Benetti, Valentina, rimasta per tutta la celebrazione accanto al feretro del figlio, in lacrime. Don Daniele Panzeri ha invitato chi ha amato Davide Benetti a cercare conforto nella fede: "Davide è stato un uomo di passione e la sua vita è stata piena di impegno nell’educazione e nella crescita dei suoi allievi – ha ricordato il parroco – e direi che questo suo insegnamento oggi non si ferma con la sua morte. Il suo esempio, il suo insegnamento, la sua testimonianza continuano a vivere in ciascuno di noi, nel ricordo, nei gesti che ha compiuto e che ora sono diventati parte del Signore".

Una passione e un impegno per la missione di insegnante del quarantatreenne che sono stati richiamati anche nel ricordo del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Copparo, Domenico Marcello Urbinati, che ha portato la vicinanza del mondo della scuola ai famigliari: "Un educatore, un uomo di scuola, attento all’inclusione. Davide adorava i bambini, il mondo della scuola. Aveva una grande sensibilità, ereditata nel servizio svolto come insegnante di sostegno e che lo portava a cercare la strada migliore per ogni alunno. Viveva il proprio impegno con tutto se stesso".

"Sei stato un professore, un punto di riferimento per i nostri bambini. Sei stato un dono – un’altra testimonianza -. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi". Lo zio materno di Davide Benetti, nel porgere il ringraziamento da parte della famiglia per le bellissime parole in ricordo del nipote, ha invitato i presenti a rivolgere lo sguardo verso la sorella Valentina: "Qui c’è una donna che soffre. Questa mamma vuole giustizia. Esistono le leggi dell’uomo, le leggi di Dio e quelle di Dio vanno oltre l’uomo e qualcuno pagherà".

Un dolore profondo, sottolineato dagli sguardi intrisi di commozione e lacrime che hanno accompagnato il feretro all’uscita della chiesa. Sul sagrato, gli amministratori locali, amici e conoscenti di Davide si sono stretti in un abbraccio ai familiari per portare vicinanza e conforto in un momento tanto difficile. In concomitanza con le esequie, nel Comune di Riva del Po è stato proclamato il lutto cittadino in segno di partecipazione e cordoglio per l’ultimo saluto a una persona che resterà nel cuore di tanti.

Valerio Franzoni