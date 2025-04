Morto dopo il tuffo nel laghetto, indagati due parenti

È stata disposta l’autopsia sul corpo di Gamal Mahmoud Adham El Badry, il 24enne morto il giorno di Pasqua dopo un tuffo nel laghetto delle acque vicino alla pizzeria Oasi Valle Azzurra di Alberlungo di Ostellato, nelle campagne al confine con il territorio di Fiscaglia. Il perito del tribunale dovrebbe effettuare l’autopsia oggi. Lunedì, con ogni probabilità, verrà incaricato un altro perito per le eventuali analisi tossicologiche. intanto, agi due zii del giovane è stato assegnato d’ufficio l’avvocato Daniele Borgia. I parenti infatti sono indagati per omicidio colposo. Una decisione quella di indagarli che può essere più come un atto dovuto di garanzia, ma gli zii si dicono sereni sul fatto di essere estranei alla morte, e , al tempo stesso, addolorati per la perdita del nipote. Il giovane è deceduto dopo un tuffo nelle acque del laghetto appena finito il turno in cucina. Doveva essere un modo per festeggiare i primi caldi primaverili o magari quell’impiego appena ottenuto nel ristorante di famiglia, inaugurato soltanto nei giorni scorsi con una nuova gestione. Sicuramente non avrebbe dovuto essere quello che effettivamente è stato: una tragedia immane, un dramma per un giovane che voleva costruirsi una vita.