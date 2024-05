Morto dopo il volo in ospedale: "Processate il medico"

FERRARA

Fissata la data in cui il medico dell’ospedale Maggiore di Bologna dovrà comparire davanti al giudice dell’udienza preliminare, per rispondere dell’accusa di omicidio colposo. Per la morte di Leonardo Riberti, il ferrarese di 21 anni, che il 21 giugno del 2022 è morto precipitando dal tetto della camera calda dell’ospedale bolognese. "Imputazione coatta per omicidio colposo". È quanto era stato disposto dal gip Maria Cristina Sarli per il medico di guardia al reparto di Otorinolaringoiatria dell’ospedale Maggiore, non accettando l’archiviazione proposta dalla procura felsinea. Nella vicenda della morte del giovane rugbista, scrive la giudice che ha imposto l’imputazione al pm Luca Venturi, è da "ravvisarsi un profilo di colpa professionale nel mancato coinvolgimento di uno specialista in psichiatria". Il decesso di Riberti sarebbe quindi stata "conseguenza della condotta colposa del medico, che sottovalutando le condizioni del ragazzo non gli aveva assicurato le necessarie cure dello psichiatra".

Il giovane era ricoverato nel reparto di Otorino del Maggiore perché era stato sottoposto a un piccolo intervento per la rimozione di un pezzo di plastica dalla laringe. Durante la notte, dopo l’intervento, il ventunenne tentò una prima volta di uscire dall’ospedale e fu ripreso. Poi un secondo tentativo, e questa volta riuscì a calarsi da una finestra sulla copertura della camera calda, per poi, nel buio della notte precipitare e cadere al suolo,dove fu trovato cadavere qualche ora dopo. Al medico di turno nel reparto, per cui il pm Venturi ora chiede il processo, viene imputato di non avere "attivato una consulenza o presa in carico da parte del reparto di psichiatrica della stessa struttura felsinea, in modo da porre in essere adeguare cautele per prevenire ed evitare che il paziente scompensato ponesse in essere comportamenti pericolosi e lesivi verso se stesso, ciò anche alla luce del primo tentativo di allontanamento". L’udienza in cui sarà discussa la richiesta di rinvio a giudizio è fissata per il 26 giugno prossimo.

Cristina Rufini