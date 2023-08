Morto dopo la scomparsa, domani il funerale

LIDO DEGLI ESTENSI

Nella chiesa di San Paolo a Lido degli Estensi, alle 15.30 di domani, verranno celebrate le esequie di Luciano Andrea Angusti. Aveva settantuno anni. Era la mattina del 17 agosto scorso, quando Angusti è stato ritrovato privo di vita nelle acque della Marina di Lido degli Estensi, a seguito delle ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco e i carabinieri che erano stati allertati dai famigliari. Infatti, il settantunenne si era allontanato da casa nella serata precedente per una passeggiata e col passare delle ore, non vedendolo rientrare, i famigliari hanno cominciato a preoccuparsi. Oltre a interessare le forze dell’ordine e di sicurezza, è stato pubblicato un post sui social nella speranza che qualcuno lo avesse incontrato. Purtroppo, la mattinata successiva è avvenuto il drammatico ritrovamento alla Marina di Lido degli Estensi. La notizia della scomparsa del settantunenne, nativo di Codigoro, ma residente a Lido degli Estensi, è stata accolta con profondo cordoglio e sentimento di vicinanza alla famiglia da parte della comunità che, domani, potrà rendere l’ultimo saluto. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Lido degli Estensi. La famiglia, in memoria del proprio caro, invita a donare all’Unione Parkinsoniani.