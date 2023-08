Morto dopo la scomparsa, grande il cordoglio

LIDO DEGLI ESTENSI

Forte il cordoglio per la tragica morte di Luciano Angusti, il settantunenne ritrovato nella mattinata di giovedì nelle acque che bagnano la Marina di Lido degli Estensi. Nativo di Codigoro, ma residente a Lido degli Estensi da molti anni, Angusti era molto conosciuto. Anche per la sua attività, in quanto lavorava in una ferramenta. Tante le persone tra amici, conoscenti e cittadini che, in queste ore, stanno esprimendo dolore per la sua improvvisa scomparsa e sentita vicinanza ai familiari. Il settantunenne, nella serata di mercoledì, si era allontanato da casa per una passeggiata all’aria aperta. Col passare delle ore, non vedendolo rientrare, la sua famiglia si allarmata e ha denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine e diffuso un messaggio tramite i social network nella speranza che qualcuno lo potesse aver incontrato. Le speranze di ritrovarlo sano e salvo si sono infrante attorno alle 5.35 di giovedì, quando i vigili del fuoco lo hanno rinvenuto privo di vita in acqua. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del ‘118’ che non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul testa dell’uomo sono stati notati alcuni segni compatibili con una caduta. Attualmente, il corpo del settantunenne è sotto sequestro giudiziario e non si esclude possa essere eseguita l’autopsia per avere un quadro chiaro delle cause del decesso.