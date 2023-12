Morto fuori dal pronto soccorso: l’anziano poteva essere salvato?

Argenta (Ferrara), 22 dicembre 2023 – Si dovranno attendere i canonici sessanta giorni per capire se Giancarlo Caranti, 75 anni, poteva essere salvato o meno. Se cioè un intervento tempestivo dei medici dell’ospedale di Argenta avrebbe potuto strapparlo alla morte. L’autopsia sul corpo dell’anziano è stata eseguita giovedì dal medico legale incaricato dalla procura Donatella Fedeli, che è stata assistita dalla tossicologa Donata Favretto. A loro si affiancheranno due consulenti nominati dalle difese.

Come atto dovuto in caso di apertura di un’inchiesta, con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, il pm che coordina le indagini, Andrea Maggioni, ha iscritto nove persone nel registro degli indagati: tutta la catena gerarchica dell’Ausl e i responsabili dell’impresa esecutrice dei lavori. I consulenti dovranno stabilire i tempi in cui è avvenuta la morte del 75enne e l’eventuale nesso di causalità con le circostanze della tragedia.

La tragedia si è consumata martedì 12, quando il 75enne, diretto al pronto soccorso del ‘Mazzolani Vandini’, pare avere sbagliato strada finendo nell’area dei lavori davanti all’ingresso della camera calda. Lì dove è stato trovato poi da alcuni operai che stavano lavorando nel cantiere. Il magistrato ha deciso di aprire un’inchiesta per chiarire se la segnalazione relativa ai lavori e al nuovo accesso dell’area di emergenza abbia influito sull’accaduto.

L’iscrizione dei nove indagati, va sottolineato, è un atto dovuto, finalizzato a permettere lo svolgimento degli accertamenti tecnici nella massima garanzia difensiva di tutti i soggetti coinvolti. Non ci sono dubbi sul fatto che l’anziano sia deceduto per cause naturali, ma l’esame medico legale è necessario per chiarirne con esattezza le ragioni e le circostanze. Soprattutto per arrivare a definire se un intervento tempestivo avrebbe potuto salvargli la vita.

L’inchiesta però dovrà anche stabilire, magari con una consulenza tecnica, se le necessarie indicazioni di cantiere in corso erano state adottate tutte.

Ma anche se erano state applicate tutte le segnalazioni per indicare che quell’area era diventata una zona di cantiere e che l’ingresso al pronto soccorso dell’ospedale di Argenta era da un’altra parte. Punto molto importante questo da chiarire.

re. fe.