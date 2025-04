Morto in moto, cordoglio in paese: "Grande lavoratore, umile e gentile"

È una comunità attonita, distrutta dal dolore quella di Pontelangorino dopo la notizia della morte di Lorenzo Bellini a seguito di un incidente in moto avvenuto sabato mattina a Lagosanto. Per il 46enne doveva essere una gita di piacere in sella alla sua Suzuki. Con un gruppo di amici era diretto in montagna, quando, per cause da chiarire, ha perso la vita scontrandosi con un’auto. Una vita, la sua, spesa assieme al fratello e Roberto a coltivare ogni tipo di prodotto nel loro terreno nei pressi della Gran Linea, a Italba. "Un grande orto – ricorda l’amico Lauro Beccari –, nel quale con straordinaria abilità producevano zucchine, pomodori, melanzane ma anche cocomeri, meloni e tanto altro. Prodotti tanto buoni che nello spazio di vendita di piazza Ippolito I d’Este, a Pontelangorino, arrivavano clienti sin dal mare e già dalle 6 del mattino". Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Sulla pagina Facebook ‘Sei di Pontelangorino se...’, Alessandra Barboni scrive "con le lacrime agli occhi" comunicando al tragedia. "Lorenzo, il ragazzo che vende i suoi ortaggi in piazza a Pontelangorino, sotto al palazzo giallo, di fianco alla ferramenta, quello per cui ci siamo messi in fila prima del sorgere del sole per accaparrarci qualche dolcissimo melone o cocomero (e tanto altro) è rimasto coinvolto in un mortale incidente – spiega –. Lorenzo, hai mostrato a tutti noi la tua gentilezza, disponibilità, umiltà, il tuo cuore buono. Un forte abbraccio ai tuoi cari. Buon viaggio".

Il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi, che vive a Pontelangorino, si fa portavoce di un cordoglio unanime e diffuso non solo nella frazione ma nei tanti che avevano conosciuto Lorenzo come "un gran lavoratore, eccezionale senza mai una parola fuori posto. Aveva fatto della passione per l’agricoltura e della possibilità di vendita a chilometri zero quasi una missione. Tutti apprezzavano la genuinità e la freschezza dei suoi prodotti. Mancherà a tutti e a nome dei tanti che gli volevano bene ci stringiamo forte a Roberto, mamma Clara e al babbo Valentino".

cla. casta.