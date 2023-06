Ferrara: giovane morto nell’incidente stradale, dopo 15 anni si scopre che al volante c’era l’amico

Ferrara, 19 giugno 2023 – Viene assolto dall’accusa di aver provocato la morte di un amico in un incidente stradale, ma una nuova perizia ribalta la situazione. La sera di Ferragosto del 2008, quando perse la vita il 29enne Aniello Moccia, c’era lui alla guida dell’auto e non la vittima, come era invece emerso da una prima lettura dei fatti.

Oggi, a quindici anni anni dalla tragedia, la seconda ricostruzione del terribile schianto diventa una verità giudiziaria. La corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato (un quarantenne originario di Varese) contro la sentenza della corte d’Appello che, nel novembre del 2020, lo ha condannato a due anni di reclusione per omicidio colposo ‘cancellando’ il verdetto di primo grado che lo aveva assolto dalle accuse.

La vicenda al centro del lungo e complesso iter processuale prende le mosse da quel maledetto Ferragosto di ormai quindici anni fa. Siamo su via Chiesa, nel tratto che collega Consandolo a Ospital Monacale. L’auto sulla quale viaggiano i due amici, una Mini Cooper, esce di strada e si ribalta. Moccia muore sul colpo. L’altro, sbalzato fuori dall’abitacolo, rimane ferito. Le prime ricostruzioni portano a ritenere che al volante ci fosse il 29enne.

Il processo di primo grado, evidenziate "palesi incertezze" nella ricostruzione dell’incidente, si conclude con il quarantenne assolto per non aver commesso il fatto. La sentenza del tribunale estense è del 29 maggio 2015. Il caso approda in secondo grado e la corte d’Appello cambia le carte in tavola.

A spingere i giudici bolognesi a riformare la sentenza di Ferrara è una perizia affidata all’ingegner Alfonso Micucci. Il tecnico ricostruisce la dinamica dello schianto, spiegando come alla guida dell’auto ci fosse l’imputato e non la vittima, la quale era rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo nel lato del passeggero. Una conclusione che capovolge quanto stabilito dai giudici ferraresi. Il 24 novembre 2020, la corte d’Appello giudica il quarantenne responsabile della morte dell’amico. In particolare, scrive la corte, l’imputato era alla guida in stato di ebbrezza, a una velocità non adeguata alla situazione della strada (l’asfalto era viscido a causa della pioggia) e aveva effettuato un sorpasso azzardato. Il quarantenne impugna la sentenza d’Appello, puntando il dito contro le nuove indagini disposte dalla corte d’Appello, ritenendole non sufficientemente approfondite.

I giudici di secondo grado, secondo il ricorrente, avrebbero "errato nel far propria la ricostruzione del sinistro dell’ingegner Micucci, omettendo di considerare le diverse prospettazioni critiche espresse dal consulente della difesa". Gli ermellini dichiarano però inammissibili tutti i ricorsi, rendendo definitiva la sentenza d’Appello e chiudendo un caso iniziato tra le lamiere di una Mini Cooper in una afosa notte d’estate.