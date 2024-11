Morto l’imprenditore Carlo Contri: "Ci ha dato passione e impegno"

CENTO

E’ scomparso a 81 anni, a un soffio dal suo 82esimo compleanno, l’imprenditore centese Carlo Contri (foto), legato indissolubilmente anche al mondo dello sport. Dirigente degli Essiccatoi Fava fino agli anni ’80, aveva poi acquisito la Tecnodrive a San Matteo della Decima negli anni ’90, iniziando la sua storia di imprenditore per poi fondare la Pmc a Pieve di Cento alla quale si è aggiunta anche la Tecnomotor. "Il messaggio che ha passato a noi figli è l’impegno e la passione che lui ha messo per la famiglia, per le attività e per lo sport – è il ricordo di Diego Contri - gli riconosciamo la passione e l’impegno che lui ha messo in tutto questo, e che da figli abbiamo potuto vedere. Poi c’era anche l’amore per la Centese Calcio e per tutto ciò che era legato alla città di Cento. Per la Centese è stata una vera passione, ma aveva anche grande sensibilità per altri sporti ai quali è stato vicino come il volley, il basket, il golf così come la vicinanza alle attività del territorio e alla cultura. Era fiero di essere centese e un capista della Partecipanza, legato alla sua terra anche da questo aspetto".

Un uomo che si è sentito in dovere di fare qualcosa per il territorio trasmettendolo ai figli e che tra i suoi gesti di generosità, c’è stato anche il regalo fatto a tutti i suoi dipendenti di 500 euro in occasione del suo 80mo compleanno. Il lutto ha colpito tutta la città, annunciato anche dalle bandiere dell’azienda messe a mezz’asta. Tanti i messaggi di cordoglio tra i quali quello della Centese Calcio. "Storico consigliere, appassionato, grande tifoso e custode di tanti ricordi, lui c’è sempre stato – è il ricordo del presidente Alberto Fava – Siamo molto addolorati per questa perdita, lui che ha sempre lasciato trasparire l’amore per la squadra. C’era negli anni ’70 con la nascita della Centese, ha vissuto quella che diceva essere ‘la Centese dei giorni belli’ degli anni ’80 quando si era in serie C e poi quando è stato riportato il settore giovanile e ha dato il suo supporto alla nascita della nuova Centese nel 2016. Con passione e dedizione ha abbracciato diverse epoche della nostra società, lasciando un segno indelebile in tutta la nostra famiglia". Sarà possibile dare l’ultimo saluto a Carlo Contri, sabato in San Biagio alle 10.30.

Laura Guerra