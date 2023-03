Ferrara: morto Michele Coreggioli, sommelier e ristoratore

Michele Coreggioli

Ferrara, 7 marzo 2023 – Un’intera città in lutto per la scomparsa di Michele Coreggioli, noto sommelier e titolare dell’antica trattoria ‘Il Cucco’. Un colpo durissimo per la famiglia e per le tante persone che lo conoscevano.

Nella mattinata di domenica Coreggioli si è spento all’età di 53 anni, vinto da un male incurabile scoperto qualche mese fa. La notizia è circolata velocemente tra amici, conoscenti e clienti. Michele lascia la compagna e due figli. I funerali sono fissati per giovedì alle 9.30 in Certosa.

Michele Coreggioli era molto apprezzato non solo nel suo lavoro, ma anche per la sua disponibilità e giovialità. Sui social è comparso un laconico e commosso ‘Ciao’, scritto dal fratello Maurizio.

"Michele era una persona brillante, scherzosa – è il ricordo del fratello –. Era allegro e molto generoso, pieno di voglia di vivere. Amava intensamente la sua famiglia e il suo lavoro. Un grande dolore”.

La trattoria rimarrà chiusa per lutto fino al giorno dei funerali: «Sarà dura riprendere – prosegue Maurizio Coreggioli –. Io stavo in cucina e lui in sala, insieme eravamo una cosa sola e ci completavamo. Cercherò di mantenere intatto tutto come prima, per onorare la memoria di mio fratello e la nostra tradizione familiare legata a questa trattoria. Io iniziai nel 1983 e lui poco dopo, nel 1985. Da allora abbiamo sempre fatto tutto insieme. Mi mancherà tantissimo».

Coreggioli aveva anche la passione per le bocce ed era un giocatore dell’Asd Bocciofila Ferrarese. Aveva di recente ottenuto un ottimo secondo posto ai campionati nazionali di sere C. “Una notizia che mai avremmo voluto dare – è il messaggio della società –. Il nostro Michele Coreggioli è mancato all’affetto dei suoi cari e degli amici della bocciofila. Ti vogliamo ricordare e non ti dimenticheremo mai, per tutti i bei momenti trascorsi insieme, oltre che per le tue doti boccistiche. Ci stringiamo attorno al dolore della famiglia”.

Tra i tanti messaggi di cordoglio sui social c’è quello di Luca Canella: "Ciao meraviglioso amico mio, so che sarai sempre al mio fianco, con la tua ironia, le tue prese in giro, la tua risata, i tuoi abbracci”.

Toccante anche quello di Mirella Volta: "Ciao Michele, non ti vedrò più qui a pescare con i tuoi ragazzi. Fai buon viaggio in una vita migliore, questa vita terrena è stata crudele. Non è giusto morire così giovane”.